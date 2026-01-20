Senegal responde a la denuncia de Marruecos por la Copa África: «Tomaremos las medidas necesarias»

La selección de Senegal ha roto su silencio después de todos los ataques que ha recibido estas últimas horas desde Marruecos. A raíz de los incidentes que se vivieron en la final de la Copa Africa, los ‘Los Leones del Atlas’ emitieron un comunicado afirmando que denunciaron ante FIFA y CAF después de que los senegaleses intentasen abandonar el partido tras pitarles un penalti en contra.

Es por ello que ha actuado en consecuencia el propio presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, ​​Abdoulaye Fall, para aclarar cuál es la postura del país y defenderse de una acusación para tratar de quitarles el título que ganaron en el campo: «Estamos esperando la decisión de la CAF y tomaremos las medidas necesarias. No hay ningún problema a este nivel. Estamos acostumbrados a este tipo de situaciones; incluso durante el torneo, ya tuvimos un proceso ante el comité disciplinario. Se nos acusó de que algunos de nuestros aficionados usaran bengalas, lo cual, en mi opinión, es parte del fútbol. En cualquier caso, estaremos allí y nos ocuparemos de ello. Estamos preparados, y es responsabilidad de un líder gestionar este tipo de situaciones», reflexionó.

Un país que se enorgulleció después de vencer a la gran favorita en su tierra y sumar su segundo trofeo en la historia después de haberlo conquistado por última vez en 2021. De hecho, su presidente, Bassirou Diomaye Faye, felicitó al conjunto nacional en su llegada al aeropuerto: «Al entregarles la bandera nacional, les confiamos una misión. Lo lograron de forma brillante, al final de un partido épico, elevando los colores de Senegal a lo más alto del fútbol africano. Esta nueva estrella es el resultado del esfuerzo colectivo, la resiliencia y la fe en la excelencia. Honra a toda la nación e inscribe permanentemente a esta generación en la historia. Estamos orgullosos de vosotros y os estaremos agradecidos», sentenció.

Por el momento, Marruecos y Senegal están a la espera del veredicto que tomen FIFA y CAF y de si emprenderán medidas disciplinarias contra los senegaleses después de intentar retirarse del partido. Por otra parte, ellos se quejan de las imágenes surrealistas que dejaron en la final tratando de robar la toalla del portero antes del penalti que falló Brahim Díaz. Una Copa África que aun sigue trayendo polémica enfrentando a dos países.