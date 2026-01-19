La CAF «condena el comportamiento inaceptable de jugadores y árbitros» en la final de la Copa África

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha expresado su malestar por lo ocurrido en la reciente final de la Copa África entre Marruecos y Senegal. El ente organizativo del fútbol africano «condena el comportamiento inaceptable de jugadores y árbitros» en un encuentro marcado por la polémica arbitral y en el que se acabó imponiendo Senegal tras un fallo de Brahim desde el punto de penalti que le hubiera dado el título a la selección anfitriona.

La polémica se desató en los instantes finales de los 90 minutos reglamentarios. El VAR pitó un protestado penalti sobre el futbolista del Real Madrid, que cayó en el área tras notar un contacto en el hombro. Los Leones de la Teranga explotaron por la decisión. Su seleccionador, Pape Thiaw, ordenó a los jugadores que se retiraran en señal de protesta. Todos, salvo Sadio Mané, secundaron su decisión. El ex jugador fue el único que se mantuvo sobre el terreno de juego.

Tras 20 minutos, Senegal decidió regresar al encuentro. Después de toda la polémica, aún debía lanzarse el penalti. La responsabilidad la asumió un Brahim Díaz que intentó, sin éxito, anotar a lo panenka. Mendy adivinó sus intenciones, mandando el partido a la prórroga. En el tiempo extra, Pape Gueye, futbolista del Villarreal, anotó el tanto del triunfo senegalés para aguar la fiesta de una selección marroquí que se presentaba como favorita ante su público.

Esta no ha sido la única polémica relacionada con la final y con la organización de Marruecos durante la Copa África. Senegal ya denunció un mal trato por parte de los anfitriones en los días previos a la final, como hacinamiento en su llegada a Rabat, sede del encuentro, y las malas condiciones del complejo en el que se ejercitaron en la previa. Todo ello explotó en una final que dejó la imagen de los recogepelotas, que teóricamente deberían de ser neutrales, peleando con Yehvann Diouf, portero suplente de Senegal, para quitarle la toalla y evitar que el guardameta titular pudiera secarse los guantes.

El comunicado de la CAF

El comunicado de la Confederación Africana de Fútbol ha puesto el foco en los comportamientos contra los árbitros y los organizadores del encuentro, en este caso, Marruecos. «La CAF condena enérgicamente cualquier comportamiento inadecuado que se produzca durante los partidos, especialmente aquellos dirigidos contra el equipo arbitral o los organizadores del partido.», ha continuado el comunicado.

Por último, la CAF ha prometido represalias para los culpables, una vez se revise todo lo sucedido durante la caótica final de la Copa África entre Senegal y Marruecos. «La CAF está revisando todas las imágenes y remitirá el asunto a los organismos competentes para que se tomen las medidas oportunas contra los culpables», ha concluido el comunicado de la CAF respecto al polémico desenlace de su competición estrella.