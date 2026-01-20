Sergio Ramos empatiza con Brahim por el penalti fallado a lo Panenka:»Cabeza alta siempre, hermano»

Las críticas que está sufriendo Brahim Díaz están siendo todo un calvario para la mentalidad del futbolista. Si ya de por sí le dolió dejar a Marruecos sin la Copa África tras fallar un penalti a lo Panenka en la prórroga ante Senegal, lo que ocurrió después supuso que el futbolista sintiese la obligación de pedir perdón a todo un país. Sin embargo, por muchas críticas y amenazas que ha recibido, hay quienes no han dudado en salir en su defensa. Y uno que se ha unido para respaldarle ha sido Sergio Ramos.

El central de 39 años compartió vestuario con el extremo durante varias temporadas y se convirtió en todo un apoyo cuando apenas era un joven talento recién llegado del Manchester City. Formaron una gran amistad y, al igual que hicieron otros como Luis Enrique, el camero quiso empatizar con él en su momento más crítico: «Solo fallan los que tiene personalidad de tirarlos. Cabeza alta siempre, hermano. El fútbol siempre da revancha y nos has dado mucho más de lo que hoy se ha escapado. ¡A por la siguiente con más fueraza! Siempre en mi equipo», comentó añadiendo la publicación del propio Brahim disculpándose.

Desde enero de este año, Sergio Ramos es agente libre después de rescindir contrato con Rayados en México. Los rumores de que podría comprar el Sevilla cada vez son más fuertes, aunque aun sigue pensando en que puede dar un último baile como jugador profesional.

Su mensaje se contrapone a otros discursos como Hervé Renard, seleccionador de Arabia Saudí, que le acusó de que había cometido «una falta de respeto a todo un país y un pueblo que llevaba 50 años luchando por el éxito». Sin embargo, han sido varios los jugadores en activo quienes han salido a defender a Brahim, conscientes de que son cosas que ocurren en el fútbol y que no se le puede cargar ese peso.

El marroquí recibió en la ceremonia el premio al máximo goleador del torneo con cinco tantos y siendo todo un referente durante toda la Copa África para su selección. Ahora le toca volver al Real Madrid y resetear para ponerse bajo las órdenes de un Álvaro Arbeloa que le recibirá con los brazos abiertos para ayudar al equipo en Liga y Champions.