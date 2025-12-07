Sergio Ramos confirma que se va de Rayados: «Sí, es mi último partido en México»

Sergio Ramos confirmó que el final de su aventura en México ha llegado. El mítico defensa del Real Madrid y de la selección española aseguró este sábado que el partido de semifinales del torneo Apertura ha sido el último en el que vestirá la camiseta del Rayados de Monterrey, desmintiendo la versión anterior de su propio entrenador, el español Domenec Torrent.

Mientras éste indicaba que desconocía si él y su compatriota continuarían en el equipo en 2026 tras ser eliminados por el Toluca en la semifinal del Apertura, el central sevillano aseguró en declaraciones a pie de campo que había sido su último partido en la liga mexicana.

«Lo dejé bastante claro la semana pasada. Obviamente, sí, es mi último partido», sentenció Sergio Ramos, uno de los cuatro supervivientes del Mundial de España en Sudáfrica 2010 junto a Raúl Albiol, Pedro Rodríguez y Juan Mata tras la retirada de Sergio Busquets y Jordi Alba después de ganar la MLS con el Inter Miami.

En cuanto a la eliminación del Monterrey, Ramos admitió que «siempre duele perder una semifinal y quedarse a las puertas de una final». «Hay mucho que analizar. La primera parte prácticamente la regalamos. Nos faltó intensidad, ritmo, personalidad, tener el balón. Se puede perder porque al fin y al cabo esto es fútbol, pero se pierde jugando como la segunda parte, no como la primera, que la regalamos», afirmó Ramos, ex jugador de Sevilla, Real Madrid y PSG.

Los planes de futuro de Sergio Ramos

Desde este momento su futuro es una incógnita y a sus 39 años lo lógico sería que en las próximas semanas anunciase su retirada para centrarse en su nueva pasión: la música. Además, Monchi, legendario directivo del Sevilla, dijo en una entrevista con este periódico que Ramos ya tiene un rol de portavoz en el San Fernando y que podría ganar más peso en el organigrama del club gaditano.