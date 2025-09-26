El emotivo mensaje de Sergio Ramos a Busquets tras su retirada

Sergio Busquets ha anunciado este viernes su retirada del fútbol a final de temporada, y son muchos los que han decidido dedicarle unas palabras. Uno de los mensajes más destacados que ha recibido ha sido el de Sergio Ramos, amigo, compañero y rival durante muchos años. El de Camas le ha mandado un mensaje muy emotivo a través de sus redes sociales tras conocer la noticia.

«Busi, eres la definición de cómo ser excepcional sin dejar de ser un tío normal. Rival la mayoría de veces, compañero otras muchas, siempre has sobresalido por tu fútbol de clase, visión y calidad, y por tu forma de ser humilde y auténtica», comenzaba diciendo Sergio Ramos sobre su tocayo Sergio Busquets.

El ahora jugador de Rayados de Monterrey aseguró que «el fútbol pierde a uno de los mediocentros más brillantes con los que he jugado», y reconoce que se va «con el reconocimiento y la gratitud de todos los que hemos convivido contigo y de todos los que aman este deporte. Gracias por ser un gran jugador, un gran compañero y un gran amigo. Te deseo lo mejor para tu nueva etapa. Besos grandes, brother».

Busi, eres la definición de cómo ser excepcional sin dejar de ser un tío normal. Rival la mayoría de veces, compañero otras muchas, siempre has sobresalido por tu fútbol de clase, visión y calidad, y por tu forma de ser humilde y auténtica.

— Sergio Ramos (@SergioRamos) September 26, 2025

El de Badia del Vallés ha formado parte de la generación dorada del FC Barcelona y la selección española, con la que ganó dos Eurocopas y un Mundial. Sergio Ramos y Busquets se han enfrentado en infinidad de ocasiones en los Clásicos Real Madrid-Barça, pero también han compartido vestuario con La Roja, donde lograron hacer historia. Tras conocer su retirada, el ex de Real Madrid, Sevilla y PSG ha querido dedicarle unas bonitas palabras a su amigo.

Mensaje del Barça a Busquets

Busi, como le conocen en el mundo del fútbol, también recibió un mensaje por parte del Barcelona, el club que le vio crecer: «El club de tu vida. Leyenda de nuestro club. ¡Gracias por tu fútbol, Sergio!», reza la publicación del club azulgrana. Allí se formó y se convirtió en uno de los mejores centrocampistas de la historia de este deporte antes de poner rumbo a Miami para terminar su carrera.

El Club de tu vida 💙❤️

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 26, 2025

En el Barcelona formó junto a Xavi e Iniesta un mediocampo para la historia. «No es un jugador cualquiera. A sus 37 años, Sergio Busquets, tercer futbolista de la historia del Barça con más partidos jugados (722) y ganador de 32 títulos en Can Barça, ha anunciado este viernes su retirada del fútbol al final de la temporada americana, dentro de un par de meses. Cuelga las botas uno de los mejores centrocampistas de la historia y uno de los pilares del mejor Barça de todos los tiempos», empieza diciendo el comunicado del club.

«Su debut en Can Barça se produjo el 13 de septiembre del 2008, cuando Pep Guardiola le dio la oportunidad -ya le conocía del Barça Atlétic- en un duelo ante el Racing de Santander. Desde entonces, la carrera de Sergio Busquets creció exponencialmente. Unos meses más tarde, el ’16’ del Barça era titular en la final de Champions disputada en Roma ante el Manchester United», afirma.

«Su clase y talento le convirtieron en un fijo en la posición de mediocentro, tanto en el Barça como con la selección. Compañero de Xavi e Iniesta en la sala de máquinas, Sergio Busquets fue sumando un título tras otro. Llegaron a ser 32 con el Barça (tres Champions, nueve Ligas, siete Copas del Rey, siete Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubs), pero también un Mundial y una Eurocopa con la selección española», continúa el comunicado.

«En 2023, después de 15 años y 722 partidos en el primer equipo, el sucesor del 5 de Carles Puyol se despedía de su casa. Dejaba al Barça para iniciar una nueva aventura en las Américas. Pieza clave del Inter Miami, con quien ha compartido vestuario con Leo Messi, Jordi Alba y Luis Suárez, entre otros, ahora afronta la recta final de una carrera irrepetible. Gracias por tu fútbol, ​​Sergio», concluye la entidad azulgrana.