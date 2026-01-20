Explican desde Marruecos el motivo del robo de las toallas: ¡creían que tenían magia!

Fue sin duda una de las múltiples imágenes bochornosas que dejó la final de la Copa África. Marruecos y Senegal lo dieron todo dentro del campo… y también a los pies de éste. El vídeo de los recogepelotas marroquíes persiguiendo al portero suplente senegalés para quitarle las toallas que usaba el titular Mendy para secarse el sudor y los guantes has dado la vuelta al mundo y hoy, desde Marruecos, intentan explicar lo sucedido con magia y supersticiones…

Hasta Achraf Hakimi fue cazado cogiendo la toalla del portero de Senegal, Mendy, y lanzándola fuera del terreno de juego, una batalla que continuarán durante varios momentos los recogepelotas del estadio marroquí, hasta media decena de ellas estuvieron quitando la toalla al meta senegalés hasta que el portero suplente se encargó de protegerla con su físico.

Días después, ya con el trofeo de campeón en las vitrinas de Senegal, desde Marruecos intentan explicar, o más bien justificar, las bochornosas imágenes que dejaron sus recogepelotas, extralimitándose descaradamente de sus funciones y sin consecuencias por parte del cuerpo arbitral para cabreo de toda Senegal.

Ha sido el periodista marroquí Amine Birouk, de Radiomars, el que ha explicado desde su prisma los hechos y el porqué de estas imágenes que vio todo el mundo. En su intervención en El Partidazo de Cope, este cuenta que los recogepelotas quitaban «las toallas a los porteros porque suponían que había magia o alguna cosa en Marruecos… Es lo que dicen».

Ante la incredulidad de sus palabras, Birouk reconoce que él «no creo en esas cosas» pero que entiende que «es una superstición de nuestro continente», algo que deben cambiar: «África está desarrollando su fútbol con grandísimos jugadores que están en grandísimos clubes en Europa y debe algún día cambiar de chip para poder ganar algún día por primera vez el Mundial».

«Dicen que le quitaban la toalla a los porteros porque hacían magia, pero no creo en eso»

Pero Birouk enfatizó más en Senegal y ese momento en el que, tras pitar el penalti a Brahim los senegaleses se fueron del campo. «El árbitro decide que es penalti. Y después se lía todo ese bochorno que dura más de 15 minutos. Exactamente 22 minutos», recalca el periodista marroquí, que asegura que «hay un órdago que ha sido enviado a FIFA y a la Confederación Africana de Fútbol para pedir, al menos, sanciones contra los responsables de este bochorno».

«Había solo un jugador senegalés en el campo, que era Sadio Mane. Y los otros en los vestuarios. Y después, cuando la selección de Senegal ha regresado al campo, hubo enganchones, provocaciones y muchísimas cosas que son una vergüenza de parte de la delegación senegalesa», explica Birouk, que pese a todo que lo reflejó la organización marroquí, ve con opciones al país para albergar también la gran final del Mundial de 2030 que organizarán con España y Portugal: «Los medios, era una repetición para el Mundial de 2030, esperando el gran Campo Hassan II que espera albergar la final de la Copa del Mundo, que verá a la luz en un poco de tiempo. Somos candidatos como el Camp Nou o como el Bernabéu».