Madrid o Barcelona, pelea Mundial

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, fue tajante y concreto: España será la elegida por la FIFA para albergar el Mundial que organiza, de manera conjunta, con Portugal y Marruecos, dando por zanjada la posibilidad de que el país africano fuera finalmente el elegido, el mismo que este año ha organizado la Copa África. «La final del Mundial se jugará aquí», expresaba, para sorpresa de muchos, anunciándolo por delante de la FIFA, la cuál aún no se ha manifestado al respecto. Así, Madrid o Barcelona, con el Santiago Bernabéu y el Camp Nou como principales exponentes, se pelearán por albergar la final del Mundial 2030.

Las contundentes declaraciones de Louzán dan por cerrado ese sueño marroquí, en el que se veían con opciones y capaces de organizar la final de la cita mundialista. El presidente de la RFEF cierra ese cajón y abre otro, el de quién será el encargado de organizar la final del Mundial ya con España exclusivamente en el foco: Barcelona o Madrid, por la capacidad de sus estadios y de las propias urbes, son las únicas candidatas.

«España tiene una capacidad organizativa demostrada durante muchísimos años, va a ser la que lidere ese Mundial de 2030 y aquí se celebrará la final de esa Copa del Mundo», hizo referencia Louzán, que terminó de enterrar la posibilidad de Marruecos: «Marruecos realmente está sufriendo una transformación en todos los sentidos, unos estadios magníficos. Hay que reconocer lo que se ha hecho bien. En la Copa de África hemos visto escenas que perjudican a la imagen del fútbol mundial».

En cualquier caso, Rafael Louzán no dio detalles sobre qué ciudad acogería la final del Mundial, si Madrid o Barcelona, aunque no hizo falta mencionarlas para saber y conocer que son las únicas con posibilidades, por infraestructura y capacidad, son las dos grandes potencias y las únicas con dos estadios de la envergadura del Santiago Bernabéu y el Camp Nou.

La pelea, ya con los dos contrincantes solos sobre el ring, deja a Madrid y Barcelona en la ecuación con un único resultado posible. Ambos estadios, tanto Bernabéu como Camp Nou, tiene pros y contras, aunque la tendencia y lo que todo el mundo espera es que sea el feudo blanco el que prevalezca, el último en quedar en pie sobre el cuadrilátero.

El Santiago Bernabéu tiene muchos más pros que el Camp Nou en estos momentos. El estadio del Real Madrid, así como la capital española, gozan de la experiencia de otras grandes citas, ya fue la elegida en el Mundial del 82. La reforma del estadio ha sido un éxito y los resultados están ahí, a la vanguardia del fútbol europeo y con una capacidad que ronda las 84.000 butacas. La ciudad tiene una dilatada trayectoria acogiendo citas deportivas de primer nivel y está infinitamente preparada para ello, además de ofrecer conexiones más sencillas y cortas con toda España.

El aforo definitivo del Camp Nou una vez que finalicen las obras del estadio estará en torno a los 104.000 a 105.000 espectadores, sensiblemente superior a la del Bernabéu, el único pro a favor de los culés. En cualquier caso, las obras del feudo culé son toda una incógnita. Las últimas estimaciones fijan el cese de las mismas a finales de 2027 o inicios de 2028 con la instalación de la cubierta. Las deficiencias que ha ido mostrando el estadio en estas primeras semanas desde el regreso son un clamor en Barcelona y esto genera dudas.

Así, el Santiago Bernabéu posee una amplia ventaja en la carrera por ser sede de la final del Mundial 2030 que organizará España junto con Portugal y Marruecos, aunque Louzán no se aventuró a dar un nombre durante su anuncio. El Camp Nou presentará pelea.