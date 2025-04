Sale a la luz una discusión de Marco Asensio con Luis Enrique que provocó su salida del PSG

L’Equipe ha desvelado este lunes los verdaderos motivos que provocaron la salida de Marco Asensio del PSG a falta de 48 horas para que el futbolista español se enfrente a su ex equipo en la ida de cuartos de final de la Champions ante el Aston Villa. Y es que el medio francés ha sacado a la luz una importante discusión que mantuvo el ex jugador del Real Madrid con Luis Enrique.

Todo se remonta al pasado 22 de noviembre, después de una goleada por 3-0 que el PSG endosó al Toulouse en el Parque de los Príncipes correspondiente a la competición doméstica. Después de aquel partido, Luis Enrique habló con Asensio y le recriminó la falta de actitud a la hora de iniciar la presión.

Asimismo, el ex seleccionador de España también hizo hincapié en la falta de compromiso que mostraba el jugador balear en los entrenamientos, motivo por el cual ofrecía después un bajo rendimiento en los partidos oficiales del PSG. El ex jugador madridista no entendía la razón de esos reproches del técnico asturiano, sobre todo después de aquella gran victoria holgada de los parisinos en la Ligue 1.

Esas palabras de Luis Enrique dejaron totalmente anonadado a Asensio. Del mismo modo, el ex entrenador del Barça le pidió al jugador español que le escuchara mientras le explicaba al resto del vestuario la conversación que ambos habían mantenido. Fue aquel día, tal y como explica el medio deportivo francés, cuando Luis Enrique decidió que no iba a contar más con Asensio.

Con el paso de los días, el español pidió disculpas a Luis Enrique y a todo su ‘staff’ en un entrenamiento del PSG. Sin embargo, el rol que iba a adoptar desde entonces Asensio ya estaba decidido, pues el español empezó a no contar para Luis Enrique.

Nueva aventura en el Aston Villa

Cabe recordar que el jugador español se encuentra cedido hasta final de temporada en el Aston Villa y, curiosamente, podría verse las caras ante el Real Madrid en semifinales si tanto el conjunto inglés como los pupilos de Carlo Ancelotti avanzan hasta las semifinales de la Liga de Campeones.

Cuando llegó al Aston Villa, Asensio dijo sobre Luis Enrique que el técnico español sintió «que tenía que tomar otras decisiones con algunos jugadores», haciendo referencia a él mismo. «Decidí que necesitaba jugar y quería un cambio», agregó el balear en unas declaraciones que realizó al periódico inglés ‘Mirror’.