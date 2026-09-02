La Champions estrena un parche que sólo se podrá llevar una vez en la vida

La Champions tendrá una importante y curiosa novedad esta temporada. La UEFA ha anunciado la creación del denominado ‘Parche Debut’, un distintivo especial que llevarán los futbolistas que disputen por primera vez un partido en la máxima competición europea. Una iniciativa que se estrenará durante la temporada 2026/27 y que permitirá identificar sobre el propio terreno de juego a aquellos jugadores que estén viviendo una de las noches más especiales de sus carreras.

El funcionamiento será sencillo. El parche solamente será válido cuando el futbolista debute realmente en la Champions, ya sea formando parte del once titular o entrando desde el banquillo. No bastará, por tanto, con aparecer en una convocatoria. El distintivo estará integrado dentro del tradicional escudo de la Starball que los jugadores lucen en la manga de sus camisetas durante los encuentros de la competición.

La novedad comenzará a utilizarse desde la primera jornada de la fase liga. La Champions arrancará el próximo 8 de septiembre y el Real Madrid, por ejemplo, recibirá ese mismo día al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu. Carlos Espí y Yan Diomande, si jugasen, serían los únicos jugadores de la primera plantilla del conjunto blanco que lo lucirían.

Un parche para un único partido

Lo más llamativo de la iniciativa es que cada futbolista solamente podrá utilizar este parche una vez durante toda su carrera. Una vez que haya disputado su primer encuentro en la Champions, desaparecerá de su camiseta para siempre. Incluso si posteriormente cambia de equipo y disputa la competición con otro club, no podrá volver a utilizarlo.

La UEFA pretende de esta manera poner en valor el momento en el que un jugador alcanza por primera vez la máxima competición continental. Un debut en Champions supone uno de los grandes acontecimientos en la trayectoria de cualquier futbolista y ahora ese momento también quedará reflejado físicamente en su camiseta.

Además, la historia del parche no terminará cuando el árbitro señale el final del encuentro. Después del debut, el distintivo azul será retirado de la camiseta utilizada por el jugador, identificado y certificado. Posteriormente, será empaquetado de forma segura junto a su correspondiente Certificado de Autenticidad antes de ser entregado a Topps.

De la camiseta a una pieza de coleccionista

Ahí comenzará la segunda vida del parche. Topps lo incorporará a una carta coleccionable única relacionada con la Champions League que será firmada por el propio futbolista. De esta forma, el parche que un jugador haya llevado exactamente en el momento de su debut europeo terminará convertido en una pieza exclusiva para los coleccionistas.

Todo el procedimiento estará controlado para garantizar la autenticidad del distintivo desde que sea retirado de la camiseta hasta que termine incorporado en la carta. El diseño de esta iniciativa ha sido desarrollado por UEFA y UC3 en colaboración con Topps y el proveedor oficial de parches ID Unlimited.

La camiseta tampoco perderá completamente la referencia a aquella noche. Una vez retirado el distintivo especial, el escudo que permanece debajo conservará una referencia visual al debut del futbolista, permitiendo que la propia camiseta siga funcionando como recuerdo de su primera aparición en la competición.

La Champions estrena así una iniciativa que mezcla fútbol y coleccionismo y que hará todavía más reconocible el estreno europeo de cualquier jugador. Un partido, un parche y una única oportunidad de llevarlo durante toda una carrera. Desde esta temporada, debutar en la Champions también dejará una huella física.