Los grandes duelos de la Champions: duelo de gigantes City-PSG, un clásico entre Bayern y United

La Champions League prometía bajo este formato asegurar grandes partidos y en esta nueva temporada tendrá grandes enfrentamientos en su primera fase. El duelo de los emiratos, entre los dos nuevos gigantes del fútbol moderno, será uno de los principales, pero también nos deja partidazos y auténticos clásicos. El Bayern se medirá al United y al Arsenal, Emery volverá a encontrarse con el PSG y también hay un duelo entre profesor y aprendiz, en el Liverpool-Villarreal, entre Iraola e Iñigo Pérez. Estos son los mejores emparejamientos de esta edición.

Manchester City – PSG

El City se medirá al PSG en el Etihad, en el que será un duelo de los nuevos ricos. Los petrodólares les han llevado hasta la cima, convirtiéndose en dos de los equipos a batir de la competición. Uno, campeón en 2023, mientras que el otro es el campeón de las dos últimas ediciones. Sin embargo, la marcha de Guardiola evita ver el reencuentro con Luis Enrique.

Arsenal – Bayern

El subcampeón contra el gigante alemán. El último enfrentamiento entre ambos data de la pasada edición, cuando en la fase de liga, el Arsenal ganó 3-1 en el Emirates. 15 veces se han visto las caras en la competición, con ocho victorias para los alemanes, cuatro para los gunners y tres empates.

Liverpool – Inter de Milán

El Liverpool y el Inter volverán a verse las caras una temporada más, puesto que ya lo hicieron el pasado curso, con triunfo red en Milán. Ahora, el duelo será en Anfield. Los dos equipos presentan cambios muy significativos tras un verano de lo más movido. Una prueba de fuego, sin duda, para Iraola ante el campeón de la Serie A.

Bayern – Manchester United

Dos históricos que se han enfrentado en 13 ocasiones. Para el recuerdo, la final de 1999 de Barcelona, en la que el United remontó en el descuento un 0-1 para ganar su primera Champions League. Ha sido uno de los dos únicos partidos que ha ganado el equipo inglés a los alemanes. Ahora, llegan en horas muy bajas.

Aston Villa – PSG

Emery volverá a reencontrarse con su ex equipo. El campeón de la Europa League recibe al de la Champions League. El técnico vasco no fue capaz de conducirle a la Copa de Europa, pero con el Villa sí que ha conseguido hacer lo que mejor se le da: ganar la segunda competición continental. Se midieron en el primer partido de la temporada en la Supercopa, con triunfo de los de Luis Enrique.

Liverpool – Villarreal

Andoni Iraola e Iñigo Pérez, juntos de nuevo. Los dos coincidieron en el Rayo Vallecano como primer y segundo entrenador. Tras hacer las maletas rumbo a Bournemouth, Iñigo tomó el mando del conjunto franjirrojo meses después. Los dos llevaron a sus equipos a Europa, con los vallecanos jugando el pasado curso la final de la Conference. Tras dar un salto considerable en sus carreras, se enfrentarán por primera vez en la máxima competición.