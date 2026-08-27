Arsenal, Bayern, PSG, City, Liverpool… lluvia de cocos para los españoles en la Champions

El sorteo de la Champions ha dejado caminos de máxima exigencia para los cinco equipos españoles clasificados. El Real Madrid tendrá como principales obstáculos al Arsenal y al Inter. Los blancos recibirán en el Santiago Bernabéu a los italianos, PSV, RB Leipzig y LASK, mientras que jugarán como visitantes frente a Arsenal, Roma, Shakhtar y AEK de Atenas.

El duelo en Londres y la visita de los italianos aparecen como las grandes pruebas para el equipo de José Mourinho, aunque el sorteo se suaviza considerablemente en los bombos 3 y 4. El objetivo será terminar entre los ocho primeros y conseguir el pase directo a octavos en el camino hacia una final que se disputará en el Metropolitano. Los ucranianos parece que jugarán a falta de la decisión final de las autoridades locales en Stamford Bridge.

Mucho más complicado parece el panorama del Atlético de Madrid, que tendrá que superar un auténtico campo de minas para intentar alcanzar la final que se celebrará precisamente en su estadio. Los rojiblancos recibirán en el Metropolitano a Bayern, Manchester United, Fenerbahçe y Viking, mientras que tendrán que visitar a Liverpool, PSV, Bodo/Glimt y Stuttgart. Especialmente exigentes serán los cuatro desplazamientos: Anfield supone una de las salidas más complicadas de Europa, mientras que el viaje a Noruega añade las dificultades del frío y el césped artificial.

Tampoco ha tenido demasiada suerte el Barcelona. Los azulgranas tendrán que enfrentarse a Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting de Portugal, Feyenoord, Galatasaray, Como y Sabah. El City, y el PSG, vigente bicampeón de Europa, aparecen como los dos grandes cocos, mientras que Aston Villa y Galatasaray elevan todavía más la dificultad. Además, el Barça tendrá que afrontar un incómodo y largo desplazamiento a Azerbaiyán para enfrentarse al Sabah. Tres caminos diferentes, pero una misma conclusión: la nueva Champions no regala absolutamente nada a los españoles.

Betis y Villarreal, mal parados

El Betis también conoce ya sus ocho rivales en su regreso a la Champions League, competición que disputará por segunda vez en su historia tras su participación en la temporada 2005-06. Los de Manuel Pellegrini recibirán en La Cartuja a Arsenal, Porto, Feyenoord y Como, mientras que tendrán que visitar a Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Lille y Slovan Bratislava. Arsenal y Bayern aparecen como los dos grandes cocos de un sorteo exigente, especialmente por las salidas a Alemania, pero que también ofrece a los verdiblancos opciones reales de terminar entre los 24 primeros y disputar por primera vez las eliminatorias de la máxima competición europea.

El Villarreal tampoco tendrá un camino sencillo en la fase liga de la Champions, con varios gigantes europeos entre sus ocho rivales. El Submarino recibirá en La Cerámica a PSG, Manchester United, Nápoles y Sabah, mientras que tendrá que jugar lejos de casa contra Liverpool, Borussia Dortmund, Fenerbahçe y Slavia de Praga.

Un sorteo de máxima exigencia para los castellonenses, especialmente por sus desplazamientos a Anfield y Dortmund y por la visita del vigente campeón PSG, aunque los enfrentamientos ante Sabah y Slavia aparecen como las mejores oportunidades para sumar puntos en la pelea por terminar entre los 24 primeros y continuar con vida en Europa.

Otros partidazos

La fase liga de la Champions también dejará auténticos partidazos entre algunos de los grandes gigantes europeos. El Manchester City recibirá al PSG en un choque entre dos de las plantillas más poderosas del continente, mientras que el Arsenal se medirá al Bayern en el Emirates y el Liverpool recibirá al Inter en una de esas noches grandes que promete Anfield.

El Bayern también protagonizará otro clásico europeo frente al Manchester United, mientras que aparecen enfrentamientos de enorme atractivo como Inter-Borussia Dortmund, Roma-PSG o Borussia Dortmund-Arsenal. Además, el nuevo formato permitirá imágenes mucho más inesperadas, como la visita del Manchester United al Como o el duelo entre Aston Villa y PSG en Birmingham, confirmando una fase liga cargada de enfrentamientos de primer nivel.

Una formato que se consagra

La Champions echará a rodar sobre el césped entre el 15 y el 17 de septiembre y esta primera fase se prolongará hasta el 27 de enero de 2027, cuando se disputará la octava y última jornada de manera unificada. Una de las grandes novedades del actual formato es precisamente la presencia de la Champions en enero, ya que la primera fase ya no termina antes de Navidad. Los 36 participantes disputarán ocho encuentros, cuatro en casa y cuatro fuera, dentro de una clasificación única.

Los ocho primeros conseguirán el billete directo para los octavos de final, mientras que los equipos situados entre la novena y la vigesimocuarta posición tendrán que superar el playoff del 9-10 y 16-17 de febrero. Los octavos llegarán el 9-10 y 16-17 de marzo, mientras que los cuartos de final se celebrarán el 6-7 y 13-14 de abril. Las semifinales tendrán lugar el 27-28 de abril y 4-5 de mayo. Además, ya no existe la posibilidad de encontrar refugio en la Europa League: todo equipo eliminado de la Champions se despide definitivamente de Europa.

Todo el camino conducirá al 5 de junio de 2027, una fecha especialmente señalada para el fútbol español y, sobre todo, para los dos grandes equipos de la capital. La gran final se disputará en el Metropolitano de Madrid, que volverá a acoger el partido por el título ocho años después de la final de 2019. Un escenario que inevitablemente añade un componente especial a esta edición y, particularmente, al Real Madrid: la Decimosexta podría levantarse en la casa del eterno rival de la capital.