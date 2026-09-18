Luis García Plaza se rinde al Barça antes de su visita al Pizjuán: «Parece que no juega contra equipos de Primera»

El Barcelona ha firmado su mejor inicio de Liga en cuanto a goles desde los años 40 y esta versión arrolladora del equipo de Hansi Flick ya tiene admiradores. La novedad es que uno de ellos es el entrenador de su próximo rival en el campeonato doméstico. Luis García Plaza, técnico del Sevilla, se ha rendido a los culés antes de que visiten el estadio Ramón Sánchez Pizjuán en el partido de la jornada 7 (21:00 horas).

El entrenador español ha dicho directamente que «a veces» el Barça «parece que no juega contra equipos de Primera División porque los arrasa con cinco goles por partido». «Los datos son estratosféricos», afirmó Luis García. Razón no le falta, puesto que en sus siete primeros encuentros, incluyendo el de Champions contra el Feyenoord, sólo hay uno en el que el conjunto azulgrana haya marcado menos de cuatro dianas.

El madrileño reconoció que en estos dos días tras la victoria del Sevilla contra el Deportivo de A Coruña en Riazor sólo le ha dado tiempo a que el equipo se recupere y se prepare «mentalmente» antes de medirse a un Barça con un «nivel insultante». «En todos los partidos hay posibilidades de ganar. A priori, son favoritos, pero también estamos bien y ante nuestra gente todo es posible», añadió.

«Es un gran reto recibir al Barça, pero vamos a intentarlo con nuestras armas y nuestras situaciones. Es difícil y hay que estar perfectos para tener opciones de ganar. Yo también he vivido situaciones de otro Barça en el que me he llevado seis goles y le gané», recordó.

También respalda a los suyos

Luis García también habló del killer azulgrana: «Raphinha es un jugador rompedor con una velocidad increíble que te amaga y busca la espalda. Somos un equipo que intenta reducir al máximo al rival y cuanto menos te generen, tendrás más posibilidades en el marcador. Hasta ahora hemos estado muy bien, quitando ese partido (la derrota por 1-3 en casa frente al Atlético de Madrid)».

Por último, el entrenador sevillista subrayó que el equipo puede seguir en el partido aunque reciba un gol: «Sobre todo quiero tener la sensación de que nos genera poco, pero es verdad que mañana nos espera un rival que te genera muchas ocasiones de gol. Pero nosotros somos nosotros, con nuestra identidad, y llegamos en un momento ilusionante. Vamos a intentar competirlo como cualquiera».

La realidad es que el Barça no para de golear a sus rivales en España y ya son cinco los equipos que han recibido verdaderas palizas. El último fue el Racing de Santander, cuyo entrenador, José Alberto López, presentó el equipo suplente en el Camp Nou el pasado miércoles y se llevó siete tantos en contra en un auténtico festín de Raphinha, que hizo tres, y del resto de culés.