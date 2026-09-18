Roca Rey saca su lado más romántico con Tana Rivera: un barco, una canción y un «Feliz cumpleaños adelantado»

Andrés Roca Rey ha sorprendido con un gesto de lo más romántico hacia Tana Rivera. El torero peruano ha compartido en sus redes sociales una fotografía junto a su pareja durante un paseo en barco, una imagen en la que ambos aparecen especialmente cariñosos y que se aleja de las habituales escenas de la pareja en las plazas de toros. Tana aparece sonriente, con los ojos cerrados, mientras el diestro la abraza y acerca su rostro al suyo. Una estampa de complicidad que Roca Rey ha acompañado de una frase tan breve como significativa: «Feliz cumpleaños adelantado», junto a un corazón rojo.

La publicación llega además en un momento muy concreto para la pareja. Tana Rivera cumplirá 27 años el próximo 16 de octubre, mientras que Roca Rey celebrará su 30 cumpleaños apenas cinco días después, el 21 de octubre. De ahí que este gesto pueda estar relacionado con las celebraciones que ambos tienen por delante, aunque ninguno ha explicado si la escapada en barco responde a una fiesta anticipada o simplemente a un plan privado para disfrutar juntos de los últimos días del verano. El torero tampoco ha dado más detalles sobre el lugar en el que fue tomada la fotografía.

La banda sonora escogida para acompañar la imagen termina de darle un marcado tono romántico. Roca Rey ha elegido Me quedaré contigo, una canción de El Micha y Lenier, mientras comparte una de las instantáneas más personales que ha publicado junto a Tana desde que su relación se hizo pública. La combinación de la fotografía, la canción y el mensaje de cumpleaños convierte la publicación en un gesto especialmente significativo por parte del diestro, que hasta ahora había mantenido su parcela sentimental alejada de sus redes sociales.

La fecha de cumpleaños de Tana llega, además, después de un verano en el que la pareja ha ido consolidando su relación a través de diferentes planes y apariciones públicas. La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera se ha convertido en una presencia habitual en las tardes taurinas de Roca Rey, acompañándole en algunos de sus compromisos más destacados. Una de las citas más especiales fue la Corrida Goyesca de Ronda, un festejo con una enorme carga simbólica para la familia Rivera y en el que ambos compartieron protagonismo desde las gradas.

También estuvieron juntos recientemente en Móstoles, donde Tana acudió acompañada de Victoria de Marichalar y María García de Jaime para seguir una nueva faena del peruano. La cita se produjo apenas unos días después del percance que Roca Rey sufrió en San Martín de Valdeiglesias. El torero recibió un varetazo durante la corrida, aunque pudo continuar con su actividad profesional. Meses antes, en abril, había sufrido una cogida de mayor gravedad durante la Feria de Sevilla, donde tuvo que ser intervenido en la propia plaza de la Maestranza antes de ser trasladado al hospital.

La relación entre ambos comenzó a trascender públicamente en abril de 2026. Pilar Vidal adelantó el romance el 10 de abril en Y ahora Sonsoles, donde explicó que llevaban aproximadamente una semana saliendo y que se trataba de una relación reciente. La noticia sorprendió especialmente porque Tana y Roca Rey llevaban años formando parte del mismo círculo de amistades y habían coincidido en numerosos planes antes de dar el paso de convertirse en pareja. Entre sus amigos en común se encuentran Victoria de Marichalar, María García de Jaime y Tomás Páramo, con quienes ambos han compartido viajes, comidas y encuentros durante los últimos años.