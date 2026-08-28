Tana Rivera y Roca Rey: una noche de celebración en el Hotel Carlton tras el triunfo del torero en Bilbao

Bilbao vivió el pasado 25 de agosto uno de esos momentos en los que tradición, cultura y gastronomía se encuentran con el ambiente cosmopolita que ha convertido a la ciudad en uno de los grandes destinos urbanos del norte de España. Y entre sus grandes iconos hay uno que vuelve a situarse en el foco de la actualidad: el Hotel Carlton, en plena plaza de Federico Moyúa.

Hasta allí pusieron rumbo Tana Rivera y Andrés Roca Rey después de la última gran tarde del torero peruano en la plaza de Vista Alegre. Roca Rey, vestido de azul marino y oro, cortó dos orejas y volvió a conquistar al público bilbaíno. Después del triunfo, la pareja disfrutó de una noche junto a sus amigos Tomás Páramo y María García de Jaime, con el Hotel Carlton como escenario y Bilbao iluminado al fondo. El propio torero compartió una panorámica nocturna desde el establecimiento.

La elección no resulta casual. Situado en uno de los puntos más céntricos de Bilbao, el Carlton es mucho más que un hotel de cinco estrellas: es uno de los edificios más reconocibles de la ciudad y, en 2026, celebra su centenario. Proyectado por el arquitecto Manuel María Smith, sus primeros planos datan de 1919 y el edificio quedó inaugurado en 1926. Su arquitectura, inspirada en la tradición de los grandes hoteles europeos, convirtió al Carlton desde sus comienzos en una referencia de la vida social bilbaína.

Pero si hay algo que distingue al Carlton es todo lo que ha ocurrido entre sus paredes. Durante la Guerra Civil española fue sede del Gobierno Vasco y del lehendakari José Antonio Aguirre. El edificio conserva además el recuerdo de aquel periodo en forma de un refugio subterráneo, descubierto durante unas obras en 1985.

Un siglo después, el Carlton mantiene ese carácter de gran hotel clásico, pero adaptado al viajero contemporáneo. Cuenta con alrededor de 140 habitaciones distribuidas en seis plantas, además de suites y una espectacular Suite Imperial de 250 metros cuadrados, considerada la mayor del norte de España. Sus estancias combinan elementos clásicos con una decoración renovada y todas las comodidades propias de un cinco estrellas.

La gastronomía ocupa también un lugar destacado. Su desayuno buffet apuesta por producto de proximidad y elaboraciones cuidadas, mientras que durante los meses de verano la Terraza del Carlton se convierte en uno de sus espacios más atractivos, con vistas y ambiente al aire libre. El hotel ofrece además parking privado y distintas experiencias vinculadas a la oferta cultural de Bilbao.

Y por sus habitaciones han pasado algunos de los nombres más conocidos de la cultura y el espectáculo. En este particular libro de huéspedes aparecen figuras como Federico García Lorca, Maria Callas, Ava Gardner, Ernest Hemingway, John Malkovich y Pierce Brosnan. Una lista que ayuda a entender por qué el Carlton forma parte de la memoria cultural y sentimental de Bilbao.