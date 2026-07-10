La instalación de Ghada Amer en Bilbao se despide con una gran cosecha abierta al público

Durante un mes, una frase convertida en huerto ha sorprendido a quienes paseaban por uno de los espacios más emblemáticos de Bilbao. Frente a la Torre Iberdrola y muy cerca del Museo Guggenheim, la instalación ESTO NOS SALVARÁ, de la artista internacional Ghada Amer, ha transformado el paisaje urbano en un espacio vivo donde el arte, la naturaleza y la participación ciudadana han crecido al mismo ritmo que las hortalizas plantadas en su interior. Ahora, la obra se despide con una última acción abierta al público que invita a los asistentes a recoger los frutos cultivados durante estas semanas y a formar parte del desenlace de un proyecto que ha demostrado que una intervención artística también puede sembrar comunidad, reflexión y nuevas formas de relacionarse con el espacio público.

Un jardín convertido en escultura en pleno corazón de Bilbao

No todos los días una obra de arte cambia de aspecto con el paso del tiempo. Tampoco es habitual que una instalación invite a detenerse para observar cómo crecen tomates, lechugas o pimientos en medio de un entorno dominado por el acero, el cristal y la arquitectura contemporánea.

Eso es precisamente lo que ha conseguido ESTO NOS SALVARÁ, una intervención site-specific concebida por Ghada Amer y comisariada por Pedro Medina. La obra está formada por grandes letras de acero corten que dibujan su propio título y que, lejos de permanecer vacías, albergan un auténtico huerto con variedades autóctonas del País Vasco.

Entre las especies cultivadas se encuentran acelgas amarillas, cebollas de Zalla, guindillas de Ibarra, pimientos de Gernika, remolachas, lechugas y tomates de mata baja, una selección que convierte la pieza en un organismo vivo sometido a los ritmos naturales del crecimiento, el cuidado y la transformación.

Una despedida en la que el público también es protagonista

El próximo 10 de julio, entre las 12:00 y las 14:00 horas, el Parque de la República de Abando acogerá el acto de despedida de la instalación mediante una acción participativa abierta a cualquier persona que desee acercarse.

Lejos de un desmontaje convencional, la clausura se convertirá en una experiencia colectiva en la que los asistentes podrán participar en la recolección de las hortalizas que han ido creciendo durante las últimas semanas dentro de la propia escultura.

La propuesta mantiene el mismo espíritu con el que nació el proyecto: romper la distancia entre obra y espectador para convertir a la ciudadanía en parte activa del proceso artístico. En este caso, el gesto de recoger los frutos simboliza el cierre natural de un ciclo que comenzó con la plantación y que termina compartiendo aquello que la tierra ha producido.

Una obra que propone otra manera de mirar la ciudad

La elección del emplazamiento tampoco es casual. Situada entre dos de los grandes iconos de la transformación urbana de Bilbao, la instalación introduce un elemento inesperado dentro de un paisaje caracterizado por la velocidad y la monumentalidad arquitectónica.

Mientras la Torre Iberdrola representa la verticalidad del desarrollo urbano y el Guggenheim simboliza la proyección internacional de la ciudad, ESTO NOS SALVARÁ introduce otro tiempo: el de la naturaleza.

Las plantas necesitan cuidados diarios, agua, paciencia y estaciones. Su crecimiento no puede acelerarse. Esa diferencia de ritmos constituye uno de los mensajes fundamentales de la obra, que invita a reflexionar sobre cómo convivimos con el entorno natural en nuestras ciudades y sobre la importancia de recuperar espacios destinados al cuidado y la biodiversidad.