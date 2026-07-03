Ouka Leele & Co.: la mitología clásica en el arte madrileño de los años 80

La Sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid ha inaugurado Mitologías modernas: Ouka Leele & Co., que se podrá disfrutar hasta el 18 de octubre. Esta exposición explora la recuperación de la mitología clásica en el arte madrileño de los años 80 y su influencia en algunos de los principales creadores vinculados a la Nueva Figuración y la Movida madrileña.

Comisariada por Julio Pérez Manzanares, la muestra reúne más de cien obras de artistas como Ouka Leele, El Hortelano, Ceesepe, Carlos Franco, Sigfrido Martín Begué, Guillermo Pérez Villalta, Dis Berlin, Pablo Sycet, Costus o Patricia Gadea, entre otros. “Los mitos se transforman y cuentan otras historias, o cuentan las mismas de manera distinta. Así que nunca está de más volver la vista hacia los mitos y ver qué nos siguen contando, porque sólo el arte, en ocasiones, puede ayudarnos a desvelar lo real de otra manera”, explica Pérez Manzanares sobre la muestra que comisaría.

La exposición propone una reflexión sobre el uso de la mitología como herramienta simbólica para reinterpretar el presente en un momento de profunda transformación cultural y social durante la Transición. A través de distintos lenguajes, como la fotografía, la pintura, el dibujo, la performance y la cultura visual contemporánea, el recorrido muestra cómo estos artistas construyeron nuevas narrativas e imaginaron otras formas de representación de la ciudad y de la identidad.

El punto de partida de la exposición es Rapelle toi, Barbara! (1987), la emblemática intervención de Ouka Leele en la fuente de Cibeles, donde la artista recreó el mito de Hipómenes y Atalanta en pleno centro de Madrid. A partir de esta obra, la muestra traza conexiones entre los relatos clásicos y las nuevas formas de creación surgidas en la escena artística madrileña de los años ochenta.

La obra de Ouka Leele vertebra el diálogo entre tres elementos fundamentales para el arte de la época: la irrupción de nuevos medios como la fotografía y la irrupción de los nuevos medios —con la fotografía, el diseño o los lenguajes pop—; la renovación pictórica iniciada a mediados de los setenta; y la recuperación de la mitología como repertorio visual y conceptual para interpretar la contemporaneidad.

Conjunto de referencias clásicas, imaginarios urbanos y cultura underground conviven en una exposición que ofrece una nueva lectura sobre una generación de artistas decisiva para la historia reciente del arte español. Según Pérez Manzanares, Madrid es una ciudad que produce mitologías artísticas, que “nos permite dibujar, con sus mitologías clásicas y modernas, una historia diferente —no menos mitológica, y quizá por eso, más real— de algunas de las creaciones artísticas que la ciudad de Madrid vio florecer en estas décadas”.

Mitologías modernas: Ouka Leele & Co. está acompañada de un catálogo en el que se pueden encontrar tres textos firmados por Julio Pérez Manzanares, María Rosenfeldt y Ana Rosetti, así como la reproducción de las obras presentes. Además, el público podrá profundizar en los diferentes aspectos de la exposición a través de actividades como visitas guiadas para grupos y público individual o talleres para alumnos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, así como estaciones creativas para familias y encuentros con el comisario.

En cuanto a medidas de accesibilidad, para que todas las personas puedan participar con las máximas garantías de calidad el 10% de entradas de la programación de actividades están reservadas para personas con discapacidad. Asimismo, la Sala Alcalá 31 cuenta con medidas como bucle magnético, visitas guiadas en Lengua de Signos Española (LSE) e información en letra grande y lectura fácil.