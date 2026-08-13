Los expertos en limpieza coinciden: para que tu casa siempre huela bien debes pulverizar este «ambientador casero sobre las cortinas»

Para muchos, conseguir que la casa huela verdaderamente a limpio durante todo el día es un verdadero reto. Por mucha fregona que pases o por mucho polvo que quites, a veces el ambiente sigue sintiéndose cargado. Y es que la solución no siempre está en los ambientadores automáticos carísimos o aerosoles de supermercado de olores diversos, sino en un sencillo truco casero, simple y fácil.

En redes sociales se ha difundido uno de los grandes secretos para que toda tu vivienda huela siempre limpia. La solución es un spray casero, facilísimo de preparar, que se aplica directamente sobre las cortinas y transforma por completo el ambiente en cuestión de segundos.

Cómo hacer que la casa huela bien todo el día

Para preparar esta fórmula no tienes que complicarte la vida. Solo necesitas hacerte con un pulverizador limpio y tres sencillos ingredientes:

200 mililitros de agua: hará que la mezcla salga igual que si fuera un spray sin dejar rastros ni manchas.

200 mililitros de alcohol: este es el ingrediente clave para que la mezcla se evapore rápidamente y la tela no sufra daños.

100 mililitros de suavizante para la ropa: va a aportar ese característico olor a ropa recién lavada que tanto nos gusta.

El proceso es tan simple como verter los tres líquidos en tu pulverizador y agitar bien para que se integren por completo. Ahora bien, a la hora de usarlo, debes aplicarlo sin llegar a empapar ni mojar las superficies. Al hacerlo así, el perfume se reparte de igual manera por la tela.

¿Por qué es necesario ambientar las cortinas?

Si te preguntas por qué enfocarse en la tela en lugar de pulverizar simplemente aleatoriamente, la respuesta está en cómo se distribuyen los olores de la casa. Hay elementos que acumulan los malos olores casi sin que nos demos cuenta, y los textiles son los principales. Las cortinas, los sofás, los cojines o los colchones actúan como auténticas esponjas capaces de absorberlo todo.

Las cortinas, al ser superficies de tela tan amplias, juegan un papel crucial. Si las mantienes libres de olores y las rocías con este ambientador casero, las estarás convirtiendo en difusores gigantes. La limpieza y cuidado de los textiles es tan importante como fregar el suelo o quitar el polvo de los muebles. Si sigues el truco de la experta y refrescas estas telas habitualmente, notarás cómo tu hogar mantiene esa agradable sensación de frescura y limpieza de forma constante durante todo el día.