La frase de Bob Dylan (85 años) sobre la vejez y el paso del tiempo: «Sobrevives a los relojes que te han estado persiguiendo»

Bob Dylan ha vuelto a demostrar que su capacidad para poner en palabras grandes preguntas no se limita a sus canciones. El músico y Premio Nobel de Literatura reflexionó recientemente sobre el envejecimiento y escribió una frase que se ha convertido en una poderosa metáfora sobre el paso del tiempo. «Lo mejor de tener 80 años es que sobrevives a los relojes que te han estado persiguiendo». Dylan cumplió 85 años el pasado 24 de mayo y sus palabras adquieren todavía más fuerza cuando se leen desde la perspectiva de una vida marcada por la música, la transformación y una constante reinvención.

Una reflexión sobre el tiempo

La frase forma parte de un texto publicado por The New York Times el 14 de junio de 2026, dentro de una pieza dedicada al 80 cumpleaños de Donald Trump. El periódico pidió a varias personalidades de más de 80 años que reflexionaran sobre esa etapa de la vida. Bob Dylan, que ya tiene 85, no centró su intervención en Trump, sino en su propia percepción del envejecimiento.

Para el artista, llegar a los 80 supone dejar atrás una presión que acompaña a muchas personas durante décadas, que es la sensación de que siempre hay que llegar a alguna parte. «Es la libertad de esa mentira de que alguna vez todo estuvo bajo control», escribió. Después utilizó otra de sus imágenes características: «Eres un viejo rey de algún país desaparecido». La vejez aparece así no como una derrota, sino como una liberación de determinadas expectativas.

Dejar de perseguir el futuro

Bob Dylan también explica que a esa edad ya no se persigue el desfile y resulta más difícil ser programado por las expectativas externas. La idea conecta con una de las constantes de su trayectoria, ya que la resistencia a permanecer encerrado en una única identidad artística. Desde sus comienzos en el folk estadounidense hasta su transformación en una figura fundamental de la música popular, Bob Dylan ha construido una carrera marcada por los cambios. El Nobel de Literatura reconoció precisamente sus «nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense».

Pero su reflexión no idealiza el envejecimiento. Bob Dylan reconoce también que existe una distancia entre lo que todavía quiere hacer y lo que su cuerpo permite. «El viejo fuego en tu corazón todavía te dice que hagas esto y aquello, pero tu cuerpo dice que ya lo hicimos», escribió. También habla de haber perdido ilusiones y de descubrir que muchas cosas que parecían importantes en el pasado terminaron teniendo menos trascendencia de la imaginada.