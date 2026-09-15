Tana Rivera, arropada por sus íntimas amigas, Victoria Federica y María G. de Jaime, en la última tarde de toros de Roca Rey

Hay amistades que sobreviven a cualquier cambio de escenario. Es el caso de Victoria Federica y María G. de Jaime con Tana Rivera, tres jóvenes que mantienen una estrechísima relación y que volvieron a demostrar su complicidad durante una tarde de toros en Móstoles. Después de dejarse ver en la Fashion Week, ambas hicieron las maletas —al menos estilísticamente hablando— y pusieron rumbo a la plaza para acompañar a su amiga en el tendido y apoyar a Roca Rey.

Porque si algo une a Victoria Federica y María G. de Jaime es su facilidad para moverse entre dos universos que, aunque puedan parecer alejados, comparten mucho más de lo que parece: la moda y el mundo taurino. Y Tana Rivera es, en este caso, el nexo perfecto. Las tres forman parte de una misma pandilla y su amistad viene de tiempo atrás, de ahí que no resulte extraño que Victoria y María quisieran estar junto a ella en una cita tan señalada.

La escena tenía, además, un detalle especialmente significativo: las dos llegaron al tendido directamente desde sus compromisos relacionados con la moda y vestidas prácticamente de desfile. Una prueba más de que el calendario social de ambas no entiende de compartimentos estancos.

María G. de Jaime apostó por uno de sus habituales estilismos de aire sofisticado y relajado. Una camisa azul cielo de corte amplio, ligeramente anudada en la cintura, y un pantalón beige de inspiración sastre componían un look sobrio y elegante. Las gafas de sol y su melena suelta ponían el broche a un conjunto que podría haber funcionado igualmente en cualquier front row.

Victoria Federica, por su parte, apostó por el rojo. La aristócrata e influencer lució un conjunto monocolor en rojo, formado por una camisa de aire fluido y pantalón a juego, al que añadió sus características gafas de sol oscuras y un bolso de lujo. Un estilismo rotundo que contrastaba con el sobrio azul y beige de su amiga.

Pero más allá de la moda, la protagonista sentimental de la tarde era Tana Rivera. Su amistad con Victoria y María explica su presencia en el tendido: no se trataba simplemente de coincidir en la plaza, sino de acompañar a una amiga íntima en una tarde importante para ella.

Las tres compartieron momentos de conversación, risas y emoción durante la jornada, mientras seguían atentamente lo que ocurría en el ruedo. Y, como no podía ser de otra manera, las muestras de apoyo a Roca Rey también estuvieron muy presentes.

Así, Victoria Federica y María G. de Jaime demostraron una vez más que, cuando se trata de Tana Rivera, no hay desfile ni front row que impida estar a su lado. De la pasarela al tendido y de la moda a los toros, las amigas volvieron a protagonizar una de esas imágenes que condensan el nuevo mapa social madrileño: jóvenes, moda, tradición y una amistad que permanece intacta entre bambalinas.