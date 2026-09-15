José Antonio Marina, filósofo español de 87 años: «La inteligencia es la capacidad de dirigir el comportamiento para salir bien parado»

El filósofo español José Antonio Marina, deja un mensaje claro sobre uno de los conceptos fundamentales del ser humano: la inteligencia. Esta virtud no consiste sólo en tener numerosos conocimientos, sino en saber utilizarlos para afrontar las situaciones de la vida, asegura. Marina ha dedicado parte de su larga trayectoria a analizar cómo funciona la inteligencia y su relación con la mente humana, y lo detalla a través de la siguiente frase: «La inteligencia es la capacidad de dirigir el comportamiento para salir bien parado»; situando foco, lo sitúa en saber dirigir correctamente el comportamiento.

Su significado

El filósofo habla de la inteligencia como un factor práctico que va más allá de la memoria o de la capacidad para resolver problemas académicos, ya que una persona puede tener una gran cantidad de conocimientos y tomar malas decisiones. Por eso, el experto plantea que la verdadera inteligencia se demuestra cuando una persona tiene la capacidad de adaptarse a las circunstancias, resolver dificultades y encontrar la mejor manera de actuar. Así que, la idea se resume en utilizar las capacidades disponibles para salir de una situación compleja o conseguir que mejore.

¿Qué supone la inteligencia?

La inteligencia se relaciona con la toma de decisiones y en no comprender lo que sucede, sino decidir qué hacer después. En este proceso también tienen importancia las emociones. El filósofo ha estudiado durante años la relación entre inteligencia, sentimientos y comportamiento y defiende una visión en la que pensar y actuar están vinculados. Al mismo tiempo, una persona inteligente no es la que responde a todas las preguntas de manera impecable, sino aquella persona que consigue utilizar lo que sabe para alcanzar objetivos y solucionar problemas reales.

La forma de entender la inteligencia

El mensaje de José Antonio Marina reflexiona sobre la idea tradicional de que la inteligencia puede medirse sólo a través de conocimientos o capacidades. Así que, la clave se sitúa en que el verdadero valor de la inteligencia se encuentra cuando hay que enfrentarse a situaciones determinadas de la vida. Es decir, saber qué, cómo y cuándo responder. Por lo tanto, a sus 87 años, José Antonio Marina defiende una visión de la inteligencia vinculada a la vida cotidiana y la respuesta del mismo al concepto de inteligencia demuestra la forma en la que se dirige la conducta del ser humano ante circunstancias que le toca experimentar en su vida.