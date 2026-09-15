El sueldo de Laura Prieto, española trabajando de limpiadora en Noruega: «En dos horas y media cobro lo que cobraba en España en una jornada completa»

Laura Prieto es española, trabaja como limpiadora en un hotel de Tromsø, en el norte de Noruega, y lleva semanas siendo protagonista involuntaria de una conversación que muchos españoles reconocen como propia. A través de su perfil de TikTok, la joven cuenta al mundo cómo son sus días en uno de los países con los salarios más altos de Europa y una de sus anécdotas ha dado la vuelta a las redes sociales: «Cobro en dos horas y media lo mismo que cobraba en España haciendo una jornada completa. Así cuesta menos ir a trabajar», asegura la joven.

Su frase ha generado un gran impacto entre sus seguidores y los usuarios de las redes sociales a los que ha llegado el vídeo de Laura y no es para menos teniendo en cuenta cuál es la situación actual de España, sobre todo con los jóvenes.

Cuánto se cobra limpiando en Noreuga

El contraste que describe Laura no es una exageración ni una percepción subjetiva. Los datos oficiales lo respaldan. En el segundo trimestre de 2026, el salario medio mensual en Noruega se situó en torno a los 5.895 euros, mientras que el salario base medio rondó los 5.457 euros, un 3,9% más que el año anterior según Statistics Norway. Son cifras que, comparadas con los sueldos habituales en España para empleos de limpieza o servicios, explican sin rodeos por qué cada vez más jóvenes españoles miran hacia el norte.

El mercado laboral noruego también presenta una solidez que resulta llamativa desde fuera. En julio de 2026, el país contaba con casi tres millones de personas ocupadas y una tasa de desempleo del 4,5%, lo que lo convierte en uno de los mercados de trabajo más estables del continente.

Una decisión que parte de la economía

Laura no se marchó a Noruega empujada únicamente por el deseo de vivir una experiencia diferente, aunque ese componente también estuviera presente en sus pensamientos. Su objetivo principal era mejorar su situación económica, y según relata en sus vídeos, lo está consiguiendo desde los primeros días.

El trabajo no es sencillo. Limpiar habitaciones de hotel requiere un esfuerzo físico considerable, y ella misma lo reconoce sin rodeos. Pero la remuneración que recibe por cada hora trabajada cambia completamente la ecuación. Tanto es así que se plantea combinar su puesto actual con otro empleo para multiplicar sus ingresos, algo que en Noruega resulta más habitual de lo que podría parecer: entre los jóvenes, trabajar por horas y acumular empleos es una fórmula extendida que permite una flexibilidad difícil de encontrar en el modelo laboral español.

El precio de vivir en Noruega

Trasladarse a Tromsø, una ciudad situada por encima del Círculo Polar Ártico, tiene sus propias exigencias. Las temperaturas son extremas durante buena parte del año, los meses de escasa luz solar suponen un ajuste importante para quien viene del Mediterráneo, y el coste de la vida es notablemente más elevado que en España. La vivienda, la alimentación y el ocio son sensiblemente más caros, lo que obliga a hacer cuentas con más cuidado de lo que la cifra del salario podría sugerir a primera vista. Además el estilo de vida no tiene nada que ver con las rutinas a las que estamos acostumbrados en España, lo que puede hacer la experiencia un poco más complicada.

Pese a todo, Laura se muestra satisfecha con el cambio. La razón principal es la capacidad de ahorro que le permite su situación actual, algo que considera prácticamente inalcanzable en España con un trabajo similar.

Más de 13.000 españoles ya viven allí

El caso de Laura no es una rareza. A comienzos de 2026, más de 13.150 ciudadanos españoles residían en Noruega, lo que sitúa a España entre las nacionalidades extranjeras con mayor presencia en el país según los mismos datos de Statistics Norway.

Acceder al mercado laboral noruego es además más sencillo para los españoles de lo que podría parecer. Aunque Noruega no pertenece a la Unión Europea, sí forma parte del Espacio Económico Europeo, lo que permite a los ciudadanos de la UE desplazarse al país para buscar empleo, permanecer hasta seis meses en esa búsqueda y registrarse como demandantes de empleo antes de que transcurran los primeros tres meses.

Una puerta abierta que, a juzgar por los números y por historias como la de Laura, cada vez más españoles están decidiendo cruzar.