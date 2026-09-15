Juan Jesús Vivas (17%) en ‘El Hormiguero’ barre en audiencias a Pedro Sánchez (12%) en laSexta

El Hormiguero ha vuelto a dejar claro que, además de ser un programa de entretenimiento, marca la agenda política cada vez que Pablo Motos y su equipo lo deciden. Con la entrevista a Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, consiguió reunir a más de dos millones de espectadores ante la televisión y hacer que las calles de la ciudad ceutí se llenasen de personas para seguir en pantallas gigantes su participación en el programa de Antena 3. En cambio, el paso de Pedro Sánchez por LaSexta —en el mismo horario que Vivas— no tuvo tanto seguimiento en audiencias, quedándose en un 12 % de cuota de pantalla, que fueron los que decidieron escuchar al presidente del Gobierno.

‘El Hormiguero’ golea a ‘El Intermedio’ con la entrevista a Juan Jesús Vivas

La visita del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a El Hormiguero anotó un 17% de cuota de pantalla en el tramo concreto de la entrevista, con 2.094.000 espectadores, mientras que la visita de Pedro Sánchez a El Intermedio, de 21:51 a 22:24 horas, se quedó en un 12% y 1.469.000 espectadores. En términos globales, todo el bloque de El Hormiguero (incluyendo también la charla con Leo Harlem) lideró la franja con un 16,7% y 1.940.000 espectadores, la emisión más vista de la cadena desde marzo de 2025, superando a Sánchez y El Gran Wyoming por cinco puntos de cuota y 625.000 espectadores.

La Revuelta se quedó completamente fuera de la pelea por el liderato y David Broncano perdió la segunda posición de la noche, dejando claro su debilidad cuando hay acontecimientos importantes —sean partidos de fútbol o entrevistas políticas—, puesto que su público es mucho más infiel. La visita a La 1 de la cantante Mala Rodríguez y el humorista Florentino Fernández —concursantes de MasterChef Celebrity Legends— logró un discreto 10,3% de cuota y reunir a 1.219.000 espectadores, sin capacidad alguna para hacer frente al duelo de entrevistas políticas, que acaparó toda la atención en laSexta y Antena 3.

Por su parte, la cuarta posición del access prime time fue para Horizonte, que estrenaba su nuevo horario extendido, ocupando también la franja que hasta ahora ocupaban las repeticiones de First Dates. En su franja de emisión principal, Iker Jiménez y Carmen Porter lograron aguantar el tirón de las entrevistas políticas de la noche y reunir a un 9,2 % de la audiencia, un dato que deja claro que sus espectadores son fieles y no cambian tan fácil de canal.

‘El Hormiguero’. Entrevista a Juan Jesús Vivas: 17% y 2.094.000

‘El Intermedio’. Entrevista Pedro Sánchez: 12% y 1.469.000

‘La Revuelta’: 10,3% y 1.219.000

‘Horizonte’: 9,2% y 1.076.000

‘First dates’: 8,6% y 1.005.000

‘Cifras y letras’: 4,5% y 553.000

‘En tierra lejana’ vence a ‘La isla de las tentaciones’ y ‘MasterChef’

La segunda parte de la noche dejó un panorama muy distinto según la cadena. La serie turca En tierra lejana, en Antena 3, lideró con claridad sobre MasterChef Celebrity Legends, que se quedó en un 12,3% y 658.000 espectadores en La 1, y frente a La isla de las tentaciones en Telecinco.

En Cuatro, además de los buenos datos de Horizonte, pueden celebrar el gran estreno de la nueva temporada de En el punto de mira, el programa de reportajes de investigación que lidera el periodista Boro Barber. Ayer logró un enorme 10,8 % de cuota de pantalla con su reportaje sobre los funcionarios y el enorme descontrol que hay en muchas oficinas de las administraciones públicas, cazando a más de uno dejando su puesto de trabajo