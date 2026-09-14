Audiencias de ayer: La F1 en Madrid triunfa en Telecinco liderando con un 16,9 %

Telecinco vivió ayer domingo una tarde de fiesta gracias a la Fórmula 1, aunque esa misma alegría no se trasladó por completo a la noche. El Gran Premio de España, disputado ya en el nuevo trazado de Madring, se convirtió en el gran triunfador de la jornada para la cadena, mientras que su gran apuesta de prime time, Supervivientes All Stars 3, firmaba un dato bastante más discreto apenas unas horas después. Con esto, se demuestra que, pese a que nuestros pilotos no pueden luchar por grandes cosas, hay una gran afición en nuestro país y que las cadenas y Liberty Media (dueña de los derechos de la competición) deberían llegar a un acuerdo para que puedan verse sin necesidad de recurrir a las cadenas de pago como Movistar Plus+ y DAZN.

El mejor Gran Premio de España de los últimos tres años

La carrera, emitida en abierto por Telecinco (en el pago lo hizo DAZN), lideró su franja de emisión con un 16,9% de cuota y 1.551.000 espectadores de media, el mejor dato del Gran Premio de España desde 2023 y casi siete puntos por encima de la primera cita de 2026, cuando el Gran Premio de Barcelona se quedó en un discreto 10,1%. Así ha evolucionado la audiencia media del Gran Premio de España en Telecinco desde el regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1:

2021 : 1.839.000 espectadores (14% de share)

: 1.839.000 espectadores (14% de share) 2022 : 1.725.000 espectadores (15,4% de share)

: 1.725.000 espectadores (15,4% de share) 2023 : 2.250.000 espectadores (20,9% de share)

: 2.250.000 espectadores (20,9% de share) 2024 : 1.361.000 espectadores (13,7% de share)

: 1.361.000 espectadores (13,7% de share) 2025 : 1.439.000 espectadores (14,9% de share)

: 1.439.000 espectadores (14,9% de share) 2026* (Gran Premio de Barcelona): 946.000 espectadores (10,1% de share)

(Gran Premio de Barcelona): 946.000 espectadores (10,1% de share) 2026 (Gran Premio de Madrid): 1.551.000 espectadores (16,9% de share)

El mejor dato se consiguió en el año 2023, cuando el asturiano llegaba con opciones de luchar por grandes cosas en una gran temporada con Aston Martin en la que consiguió ocho podios, aunque en su gran premio de casa no pudo pasar del séptimo puesto. Este año, el tirón de Madrid y su estreno han levantado las audiencias.

Según los datos recogidos por la cuenta especializada Señor de los Medios, hasta 3.410.000 espectadores distintos siguieron en algún momento la retransmisión de ayer, y la audiencia mejoró un 64% respecto a la edición anterior, certificando el tirón que sigue teniendo la F1 en abierto siempre que Telecinco puede ofrecerla, algo que solo ocurre con el propio Gran Premio de España, ya que el resto de la temporada queda en manos de DAZN F1 en modalidad de pago.

‘Supervivientes All Stars’, muy lejos de liderar en su primer domingo

Ya en el prime time, Supervivientes All Stars: Conexión Honduras se quedó en un 10,4% de cuota y 704.000 espectadores en su primera cita dominical, dato muy lejos de poder liderar, como se espera del reality de Telecinco. La noche le complicó por los datos de la película de La 1, Jurado N.º 2 (12,1% y 1.175.000 espectadores en su franja de 22:01 a 23:49 h), como El Secreto, en Antena 3 (10,9% y 1.056.000 espectadores en ese mismo tramo) se impusieron con claridad al debut dominical de Supervivientes, que en esa misma franja se quedó en un 8,8% y 855.000 espectadores.

Programa Cuota Espectadores ‘Película de la semana’: ‘Jurado n.º 2’ 12,1% 1.175.000 ‘El Secreto’ 11,5% 1.044.000 ‘Supervivientes All Stars: Conexión Honduras’ 10,4% 704.000 ‘Cuarto Milenio’ 6,8% 661.000 ‘Salvados: El encuentro’ 6% 648.000 ‘El Chiringuito’ 5,9% 223.000

El golpe se repitió ya de madrugada: en la franja de 0:08 h a 1:15 h, el desenlace de Una nueva vida volvió a superar a Supervivientes, firmando un 15,8% y 732.000 espectadores frente al 13,4% y 622.000 del reality de Telecinco. En el cómputo total de toda la franja de emisión del programa (de 21:59 h a 1:59 h), Antena 3 lideró con un 11,8% de cuota sumando El Secreto, Una nueva vida y su reposición, seguida muy de cerca por La 1 con un 11,1%, quedando Supervivientes en tercera posición con ese 10,4% ya mencionado.