Paula Echevarría (49 años) desvela cómo es su desayuno: «125.000 suplementos»

Paula Echevarría se ha convertido en una de las actrices españolas más conocidas de la esfera interpretativa. A lo largo de los años, la artista ha logrado embarcarse en producciones audiovisuales de gran éxito. De hecho, inolvidable es su paso por Velvet, que tantas alegrías le dio a la actriz. Pero, además, se está labrando un buen perfil en redes sociales al subir contenido a plataformas como Instagram. Y es que numerosas marcas de publicidad la solicitan para que promocione sus productos. Por lo tanto, cuidar su imagen es esencial para ella. Pues, forma parte de su trabajo como celebridad.

Recientemente, la artista ha concedido una entrevista al podcast Una hora con Lorena, donde ha hablado un poco de su rutina de ejercicios y su dieta. Pues, a sus 49 años y siendo madre de dos hijos, mantiene un físico envidiable. Y es que conocer los secretos para estar en forma de los famosos siempre es algo que causa bastante interés. Pues, siempre aportan algunos trucos que no pasan desapercibidos. Así pues, en el caso de Echevarría, ella recurre a una dieta limpia y alejada de las comidas ultraprocesadas. Todo ello siempre acompañado de una buena suplementación.

Paula Echevarría revela que se toma muchos suplementos cada día

«Yo me hago el mismo desayuno a las 5 de la mañana que a las 9», comienza diciendo. Ante ello, la periodista le pregunta por el tipo de alimentos que suele incluir en su primera comida del día. «Café con leche de avena, tostada de pan con aceite, a veces con pavo, a veces con aguacate…», indica. Pues, intenta variar un poco para que no sea tan repetitivo. «A veces con jamón, con huevo cocido, con huevo revuelto… pero siempre una tostada de pan con algo», confiesa. Unas palabras con las que ha dejado claro que ella no quita el carbohidrato de su dieta.

Lejos de quedar aquí, la asturiana combina esto con más alimentos y suplementos. «Fruta cortada», indica. Pues, es una fuente importante de vitaminas y fibra. «Un vaso de colágeno. Mis polvos de colágeno y 125.000 suplementos», agrega. Y es que esta opción es también importante para conseguir esas propiedades que necesita el cuerpo. Eso sí, respecto a este tipo de pastillas, la artista se ha sincerado.

«Los suplementos son una cuestión de fe. Tú pagas dinero por ellos, te los tomas fielmente todos los días, pero en realidad tampoco notas nada», comenta con humor. «Te lo tomas porque dicen que es bueno y que sea lo que Dios quiera», agrega. Respecto a los suplementos que toma cada día, la actriz no ha especificado cada uno. Pero sí ha hecho mención al magnesio y al colágeno; este último aporta beneficios como firmeza y elasticidad a la piel, los huesos, los músculos, los tendones y las articulaciones.