El Hormiguero ha arrancado el mes de febrero con la visita de Paula Echevarría, que estrena nueva colección de ropa en colaboración con una conocida cadena de moda. Pero la asturiana está de enhorabuena, ya que también ha regresado al mundo de la interpretación después de un largo parón de cinco años, en los que ha estado centrada en su faceta como madre, tras tener a su segundo hijo (el primero con Miguel Torres), seguir con su trabajo como influencer y volver a la televisión gracias a Got Talent. Además, es su regreso al plató de Antena 3 después de muchos años, ya que su última visita fue a finales del año 2018, toda una eternidad.

Tal y como ha recordado la invitada, en todo este tiempo su vida ha cambiado mucho. «Me he enamorado, he tenido otro hijo, no tenía tatuajes y ahora tengo ocho pequeños», ha explicado entre risas. Ha querido ampliar más sobre sus tatuajes, ya que ahora mismo ha cambiado mucho su forma de verlos: «Con 16 años no lo hacía, pero ahora con 40 ya te da todo igual». Además, también ha dejado claro que no cree en esa superstición, que dice que hay que tener un número impar de tatuajes para tener suerte: «Yo ahora mismo tengo ocho y me va bien».

Sobre el motivo de su visita, que es promocionar su colaboración con Primark, ha dejado claro que está muy orgullosa de la línea que lleva su nombre, llevando un vestido que forma parte de la misma. «Ya son unas cuantas colaboraciones que llevo con Primark. Me siento orgullosa de todas las colecciones que hemos sacado», ha destacado.

Como curiosidad para los espectadores, ha querido explicar que la empresa comenzó en la ciudad de Dublín abriendo su primera tienda, pero que allí tiene un nombre distinto al del resto de tiendas que tienen en todo el planeta. «Primark no se llama así en Dublín, allí es Penneys porque viene de ‘peniques’», ha explicado.

Aunque muchos puedan pensar que no está presente en el proceso de la creación de línea de ropa, Paula se toma muy en serio este proceso y es parte activa. «Me pruebo muchísima ropa, es un trabajo duro y repetitivo, pero divertido. Hay prendas asequibles para todos los bolsillos y cuerpo», de ahí que cada prenda haya pasado por su revisión y que se encargue personalmente de que se adapten las tallas a todo tipo de cuerpos.

Así es la nueva serie de Paula Echevarría

Pero la otra gran noticia que tenía que compartir con los espectadores de El Hormiguero era su regreso a los sets de rodaje gracias a la serie Arcadia, en la que comparte escenas con William Levy. El cubano tiene un enorme fenómeno fan que le persigue, algo que ella asegura no haber visto nunca antes, pese a que ha trabajado con otros guapos como Miguel Ángel Silvestre o Álex González, pero ha destacado que las fans de Levy son especialmente intensas.

Sobre su pausa en el mundo de la interpretación, todo llegó un poco rodado por cosas que la vida le fue poniendo por delante. «Decidí darme un respiro y luego me quedé embarazada. Nunca me sentí fea, siempre me veía fenomenal y eso que engordé 33 kilos», ha explicado. A todo se sumó la pandemia y otras oportunidades laborales, como por ejemplo trabajar como jurado en Got Talent.

Pese a que todo ha sido muy especial para ella, el regresar a su trabajo como actriz no ha tenido comparación. «Ha sido como un subidón. Mi familia ha sido en estos últimos años mi mayor proyecto y no me arrepiento, pero he vuelto a sentir mucha emoción cuando he vuelto a un rodaje», ha explicado.