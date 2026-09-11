Paula Echevarría: «Tomo vinos hasta tarde, pero también soy la primera en ir al gimnasio»

Paula Echevarría volvió a sentarse en la mesa de Pablo Motos este miércoles 9 de septiembre, dentro de la tercera entrega de la vigesimoprimera temporada de El Hormiguero. La actriz asturiana acudió al programa para hablar de A la Deriva, la serie en la que da vida a Lucía y que se estrena en Atresplayer el próximo domingo 20 de septiembre, aunque terminó destapando bastante más de lo previsto sobre su día a día.

Pablo Motos desveló que le habían «chivado» que Echevarría odiaba el pescado pese a tener que manipularlo constantemente en la ficción, algo que la propia actriz confirmó sin rodeos: «No me gusta nada el olor a pescado y eso que vengo de un pueblo pesquero (Candás, Asturias). Una cosa es ir al supermercado a media mañana y pasar por la pescadería y otra que en la primera secuencia ya tenga que manipular pescado, una vez me corté. Hubo un día que hasta 48 horas después de una secuencia olía a sardina». Preguntada por si tenía algún truco para eliminar el olor, fue tajante: «No». La actriz también contó que su compañero de reparto, Dani Grau, le partió los labios de forma accidental durante una de las secuencias de la serie.

«Soy fiestera y disciplinada»: su rutina de gimnasio

Echevarría no tuvo problema en reconocer su lado más noctámbulo, aunque dejó claro que eso no está reñido con el deporte: «Soy la primera en ir a tomarme unos vinos hasta tarde, pero también soy la primera en ir al gimnasio, es decir, soy fiestera y disciplinada». Sobre su rutina concreta de entrenamiento, explicó: «Un poco de glúteo, brazo para que no se caiga y abdomen. Tampoco me mato a entrenar, pero todos los días intento moverme para sentirme bien a nivel mental y en bienestar de salud».

La actriz también habló de un cambio de hábito reciente, reconociendo que siempre ha sido algo impuntual, aunque asegura estar «corrigiéndolo bien»: «Todo el mundo está sorprendido por este cambio». Recordó además que, en su última visita al programa, se puso un flequillo postizo, y desveló cuáles son sus platos favoritos: los escalopines al cabrales, el cachopo, la comida asturiana y la pasta, resumiendo su filosofía en el gimnasio con una frase muy suya: «Hago la ley del gym y ñam, no voy al gimnasio para competir, voy para comer».

No es casualidad que Paula Echevarría reivindique con tanto cariño la gastronomía de su tierra. La actriz nació y se crio en Candás, la villa marinera asturiana a la que sigue volviendo cada verano junto a su familia, y de la que ha hablado en numerosas ocasiones como el lugar donde recupera la calma.

Esta nueva visita a El Hormiguero se suma además a una larga lista de apariciones en el programa de Pablo Motos a lo largo de los años, en las que la actriz siempre ha demostrado la misma naturalidad y sentido del humor a la hora de hablar tanto de sus proyectos profesionales como de su vida más personal.