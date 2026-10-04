Las redes no se apiadan de la vergonzosa imagen de la F1: críticas y lluvia de memes del apagón de Sepang

Nunca se había visto algo igual en la Fórmula 1. La imagen que durante más de hora y media nos llegaba desde el circuito de Sepang representaba uno de los mayores bochornos de la historia de la que se hace llamar categoría reina del deporte de motor. De los 40 minutos de retraso iniciales por la fuerte lluvia en Malasia a la rocambolesca vuelta de formación en la que la mayoría de los motores se quedaron parados en su primera vez rodando en condiciones húmedas desde el nuevo reglamento del Mundial 2026.

Los pilotos se quedaron tirados en el comienzo del Gran Premio de Bahréin y la FIA respondió con una eterna bandera roja que se alargó hasta las 10:33 (hora española), cuando por fin comenzó la carrera desde el pit-lane: dos vueltas detrás del coche de seguridad y a parrilla con el orden establecido en la clasificación. Era demasiado tarde. Las redes sociales ya habían ajusticiado a la F1 por su pifia con una lluvia, nunca mejor dicho, de críticas y memes.

Los mejores memes del GP de Bahréin

Malaysia 2026 – Formation lap – 50% of the cars https://t.co/1un5NbRd1a — Holiness (@F1BigData) October 4, 2026

*Pagan el 1ro de octubre* Mi cena el 3 de octubre: https://t.co/fJQPlYTlxq — George Michael (@GMDLHM) October 3, 2026

We use to be a proper competition. https://t.co/GhksWLI7UE — BUT NOT YET (@alozizou) October 4, 2026

Pedro De la Rosa camino a contarnos las mismas anécdotas de siempre de cuando corría en Jaguar https://t.co/wPjmpcRZaA — Mutiko (@Mutikonano_) October 4, 2026

Homenaje de la F1 a los Ninis de la acampada de la Puerta del Sol Lo qué mueve Mari Carmen https://t.co/Xr7BCXKMc2 — MagicJals⭐⭐🇪🇸 | Watanabe Cabron (@MagicJals) October 4, 2026

Aston Martin et Cadillac luttant pour la 18ème Place du #BahrainGP https://t.co/Y7s4GComSm — Burgrid⑯ (@Burgrid16) October 4, 2026