Avance de ‘El Secreto’ de hoy, 4 de octubre: Berrak rechaza a Kader y amenaza con quitarse la vida

El Secreto, poco a poco y con el paso de las semanas, está consiguiendo hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 27 de septiembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de El Secreto. De esta manera tan concreta, tuvieron la oportunidad de ser testigos de cómo Serhat se ha propuesto ocultar la infidelidad de Berrak a sus hijas, y todo para protegerlas. Todo ello mientras Serhat no tiene reparos a la hora de acusar a Zeynep de ser una avariciosa. Eso sí, no tarda en descubrir que estaba equivocado y que es su hermana Ebru la que estaría dispuesta a cualquier cosa por dinero.

Lejos de que todo quede ahí, vimos cómo Cihan decide ofrecer un trabajo en el hotel a Ebru, mientras que Azra está al límite por el trato que recibe por parte de su marido. Hasta tal punto que se intenta revelar, aunque Cihan la agarra con fuerza. Por suerte, Mustafa, hermano de Zeynep, es testigo de todo y acude en su ayuda. La policía da el importantísimo paso de detener a Mustafa, puesto que Azra pone una denuncia falsa tras el altercado. Un hombre entra en la mansión de Serhat para llevarse una bolsa repleta de dinero. Eso sí, cuando va a salir, se encuentra a Zeynep y le da un fuerte golpe en la cabeza. Kader, por su parte, abraza a su madre en el hospital. Además, Berrak abre los ojos.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘El Secreto’ que se emite hoy, domingo 4 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a ser testigos de cómo Berrak despierta del coma. La mujer tiene muchas cosas que aclarar, pero primero regresa a casa. Eso sí, no quiere saber nada de Kader. La mujer no tiene piedad con la niña y la rechaza. Y es que se niega a aceptarla como su hija. «Yo no quiero ser tu madre», le dice sin miramientos.

Por su parte, Serhat sigue con su objetivo de encontrar al padre biológico de Kader. Será una fotografía de su mujer embarazada de la niña la que pueda ayudarle a llegar a la verdad. Zeynep, por su parte, cada vez está más convencida de que el hombre en cuestión es alguien de su entorno. Una identidad que Serhat no ve venir. La joven florista quiere saber qué ocurrió realmente.

Pero alguien se ocupará de que Berrak no cuente nada. La mujer será amenazada durante su estancia en el hospital. Pero todo se complicará aún más. Pues, la presión de la verdad lleva a Berrak a amenazar con quitarse la vida. Pues, prefiere morir antes de revelar la identidad de su amante y, por ende, del padre de Kader. ¿Conseguirá Berrak que dejen de indagar? No te pierdas la nueva entrega de El Secreto esta noche, a partir de las 22:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.