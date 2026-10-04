Shakira incendia Macondo Park: Dua Lipa en el escenario, Jeff Bezos entre el público y Sara Carbonero con las ‘lobas’

Shakira ha vuelto a dar un golpe sobre la mesa en Madrid. La cantante está protagonizando una de las residencias más importantes que ha vivido la capital y no solo por el espectacular despliegue de Macondo Park, sino por la cantidad de rostros internacionales que están viajando hasta Madrid para disfrutar en directo del espectáculo de la colombiana. Desde Alejandro Sanz hasta Laura Pausini, son muchos los nombres que ya han pasado por el escenario de Shakira, pero su último concierto ha elevado todavía más el nivel con una lista de invitados y rostros VIP que convierte cada noche en un auténtico acontecimiento.

Según los datos que se han podido conocer, la residencia de la cantante en la capital podría dejar alrededor de 200 millones de euros. A esta cifra se suma el impacto de otros grandes acontecimientos que acoge Madrid a lo largo del año, como la Fórmula 1 o la Fashion Week, hasta alcanzar, según las estimaciones, alrededor de 3.000 millones de euros. Un contexto que explica la dimensión que está adquiriendo la presencia de Shakira en la capital y que este fin de semana ha vuelto a quedar patente.

Las lobas caminan al escenario con Shakira

Antes de comenzar sus conciertos, la colombiana y su equipo escogen a una serie de perfiles para acompañarla en su camino hasta el escenario. Son muchos los rostros conocidos que ya han vivido este momento, pero en esta ocasión el nivel de las invitadas ha vuelto a subir. Entre las VIP que caminaron con Shakira se encontraban Sara Carbonero e Isabel Jiménez, además de la periodista María Casado, la actriz Juana Acosta y la modelo Lucía Rivera, que estuvo acompañada por su madre, Blanca Romero.

También se pudo ver a Paz Vega, que después disfrutó del concierto junto a sus hijos, Orson Jr. y Ava Salazar. La actriz compartió espacio con la atleta Ana Peleteiro y el exfutbolista Marcelo Vieira, otros de los rostros conocidos que no quisieron perderse la cita con la colombiana.

Un invitado de otro nivel entre la marea de fans

La lista de famosos que han viajado hasta Madrid para ver el imponente espectáculo de Shakira no deja de crecer. Entre los perfiles internacionales que ya han pasado por Macondo Park se encuentra Alejandro Sanz, que se subió al escenario junto a la colombiana luciendo una bandera en apoyo a Ceuta. También Laura Pausini y Karla Sofía Gascón, la actriz protagonista de Emilia Pérez, han formado parte de la larga lista de invitados vinculados a la residencia.

Pero hay un nombre que ha llamado especialmente la atención fuera del escenario. Según ha desvelado la revista ¡Hola!, Jeff Bezos, una de las mayores fortunas del mundo, también ha pisado Macondo Park junto a su mujer, Lauren Sánchez. No es la primera vez que la pareja visita España. El magnate estadounidense suele pasar parte del verano en Ibiza y, precisamente, la capital también forma parte de su particular mapa español: su despedida de soltero se celebró en Madrid.

Dua Lipa, la invitada especial de Shakira

Y si hay un nombre que ha conseguido elevar todavía más el nivel de esta residencia, es el de Dua Lipa. En los días previos a cada concierto, son muchas las especulaciones que circulan sobre quién será el próximo invitado de Shakira. En esta ocasión, mientras muchos apuntaban a Maluma, la colombiana sorprendía al público con una estrella internacional de primer nivel.

Dua Lipa pisó el escenario principal de Macondo Park para interpretar Antología, uno de los grandes clásicos de Shakira. No era, además, la primera vez que la británica se acercaba a la música de la colombiana. En 2025, durante su concierto en Bogotá dentro de su Radical Optimism Tour, Dua Lipa incluyó Antología en su repertorio y la interpretó en español ante el público del Estadio El Campín.

Aquel momento emocionó especialmente a Shakira, que reaccionó en sus redes sociales después de la actuación de la británica. «Me conmueve mucho escuchar mi canción en la voz de Dua en la misma ciudad donde la escribí hace muchos años», escribió la artista colombiana. En la misma publicación añadió: «¿Ves cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla! ¡Gracias, @dualipa! ¡Qué maravilla!».

Ahora, ambas han vuelto a encontrarse, esta vez en Madrid y sobre el escenario de Macondo Park. Una imagen que resume a la perfección la dimensión que ha alcanzado la residencia de Shakira: una colombiana instalada en la capital española y rodeada, noche tras noche, de algunas de las grandes estrellas de la música, el deporte, la televisión y hasta de las mayores fortunas del planeta.