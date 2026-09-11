Audiencias ayer, 10 de septiembre: ‘SV All Stars’ (15,6 %) lidera con sus saltos

Supervivientes All Stars ha llegado siendo la gran esperanza de Telecinco para subir sus datos y el programa hondureño no ha fallado. Aunque lideraron las audiencias de ayer, jueves 10 de septiembre, la sensación que deja este estreno no es la mejor, puesto que se trata de su estreno menos visto de las tres ediciones All Stars y un dato malo si comparamos con las ediciones normales, que tienen por costumbre acercase al 20 % cuota.

Supervivientes All Stars 3 se impuso anoche en el prime time con un 15,6% de cuota y 797.000 espectadores, suficiente para liderar la noche pero muy lejos ya de sus estrenos anteriores. La primera edición debutó en 2024 con un 17,6% y 1.381.000 espectadores, y la segunda, en septiembre de 2025, se quedó en un 16,8% y 970.000. De estos datos podemos tener claro que la versión All Stars atrae menos que la versión normal que se estrena en primavera, pero a este dato bajo también ayuda la situación general de la cadena, por lo que en Fuencarral hoy podrán estar satisfechos.

La segunda plaza del prime time tan tardío que tenemos en España -que empieza más tarde de las 23 h— fue para el segundo capítulo de Las hijas de la criada (12,5%), seguido de la segunda parte de Horizonte, que robó audiencias a todas las cadenas para plantarse en un 11%, superando en algunos tramos tanto a Las hijas de la criada como. La tercera plaza es para El perro andaluz (10,5%), que en septiembre está viviendo la cruda realidad de no tener partidos del Mundial para dopar sus audiencias, por lo que TVE ya no puede presumir como hacia en verano de su liderazgo.

Audiencias del ‘prime time’ de ayer:

‘El Hormiguero’: 13.8% y 1.493.000

‘La Revuelta’: 12% y 1.323.000

‘Horizonte: Avance: 9.8% y 1.073.000

‘Supervivientes All Stars Express’: 9.3% y 1.003.000

‘El Intermedio’: 5.9% y 656.000

‘El Hormiguero’ gana el access, y ‘Horizonte’ se cuela en la pelea

Antes, en el access prime time, El Hormiguero lideró con un 13,3% de cuota y 1.474.000 espectadores, por delante de La Revuelta (12,3% y 1.355.000) y de Horizonte, que en Cuatro volvió a plantar cara con un 10,1% y 1.118.000 espectadores.

Audiencias del ‘access prime time’:

‘Supervivientes All Stars’: 15.6% y 797.000

‘Las hijas de la criada’: 12.5% y 862.000

‘Horizonte’ 11.7% y 812.000

‘El perro andaluz by Manu Sánchez’: 10.5% y 722.000

‘Pesadilla en la cocina’: 3% y 226.000

‘Pasapalabra’ roza el 18% y sigue muy por delante de ‘Rueda la letra’

Aunque coinciden durante muy pocos minutos en emisión, las comparaciones entre ambos concursos son inevitables por ser, básicamente, el mismo formato. Roberto Leal y los suyos lograron en Antena 3 un 18% de cuota y reunir a 1.349.000 espectadores en la franja de 20 h a 21 h. Rueda la letra mejoró cuatro décimas respecto al miércoles (8,2% y 545.000), pero sigue sin despegar en la franja de 19 h a 20 h en Telecinco.

La Ruleta de la Suerte repitió como programa más visto de todo el día con un 22,1% de cuota, y también se llevó el minuto de oro de la televisión, con 2.371.640 espectadores a las 14:56 horas. En el cómputo global, Antena 3 lideró el día con un 14% de cuota, por delante de La 1 (11,9%) y de una Telecinco que, pese al estreno de sus históricos concursantes, se quedó en un 8,9%.