TVE saca pecho con la entrevista a Pedro Sánchez que ha provocado que ha puesto en pie de guerra a gran parte de la redacción de la pública y que ha sido la primera después de esconderse durante semanas tras la invasión de Ceuta. Su visita logra un dato de audiencias enorme por la mañana, pero no evita que Antena 3 lidere durante todo el día, dejando claro que La 1 no lo tiene tan fácil para robarle ser la cadena más vista de España. En la noche, Iker Jiménez y Horizonte saltaron al miércoles aunque esta vez no puede liderar ante la pegada de La isla de las tentaciones, pero sí supera a La Mesa, el nuevo formato de Antena 3 con Cristina Pardo al frente.

Mañaneros 360, con Jesús Cintora y Esther Palomera, firmó una de sus mejores cuotas históricas en La 1 con un 20,3% de media y 639.000 espectadores, disparándose hasta un espectacular 23,5% durante el tramo concreto de la entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De esta manera, desde el Gobierno se dopa a la cadena pública para conseguir superar en audiencia a los matinales de Ana Rosa Quintana y Susanna Griso, que llevan años tratando de entrevistar a Sánchez, aunque siempre con un ‘no’ por respuesta.

‘El Hormiguero’ vuelve a liderar en la noche del miércoles

Aunque la noche estuvo marcada por los encuentros del F.C. Barcelona y del Atlético de Madrid en la Champions, El Hormiguero vuelve a liderar, aunque con un dato por debajo del 13 %. El ‘culpable’, además del fútbol, es la subida de Horizonte, que gana casi dos puntos en apenas un día y se mete de lleno en la pelea por la segunda posición de la franja del access prime time contra La Revuelta.

El espacio de Cuatro deja atrás a First Dates, que en Telecinco logró un buen 9,5 de cuota, mientras que El Intermedio tiene que luchar por no perder frente a Cifras letras, en La 2.

Audiencias del ‘access prime time’ de ayer, miércoles 9 de septiembre

‘El Hormiguero’: 12.6% y 1.399.000

‘La Revuelta’: 11.8% y 1.340.000

‘Horizonte: Avance’: 10.2% y 1.166.000

‘First dates’: 9.5% y 1.075.000

‘El Intermedio’: 5.6% y 637.000

‘Cifras y letras’: 5.4% y 612.000

‘Horizonte’ aguanta con un 11,6% pese a la exigente noche del ‘access’

El túnel, el nuevo concurso de Jesús Vázquez en La 1, que debutó con un correcto 12,2% y 949.000 espectadores. En Cuatro, la segunda parte de Horizonte confirmó su buen arranque de temporada. Tras un avance con un 10,2% de cuota y 1.166.000 espectadores, el programa de Iker Jiménez se mantuvo fuerte con un 11,6% y 1.059.000 espectadores ya en su tramo principal, superando el millón de espectadores por segunda noche consecutiva pese a la exigente competencia de la noche. Supera, además, a La Mesa, el nuevo programa de actualidad de Antena 3, que contaba con Óscar Puente como invitado estrella de la noche.

La isla de las tentaciones lideró su franja en Telecinco con un 13,1% de cuota y 816.000 espectadores. En laSexta, el regreso de Marc Giró con Cara al Show se quedó en un discreto 4,8% de cuota, dejando claro que su salto a Atresmedia no está saliendo tan bien como esperaba. En la cadena de San Sebastián de los Reyes deberían pensar en un sustituto para El intermedio, que también está sufriendo un enorme desgaste, siendo Giró el que pudiera ocupar ese hueco. Dejamos ahí esa idea.

Audiencias del ‘prime time’ de ayer, 9 de septiembre:

‘La isla de las tentaciones’: 13.1% y 816.000

El túnel: Avanza y gana’: 12.2% y 949.000

‘Horizonte’: 11.6% y 1.059.000

‘La mesa’: 11.1% y 600.000 (Entrevista: Oscar Puente: 10.2% y 714.000)

‘Cara al show con Marc Giró’: 4.8% y 357.000

En el cómputo global del día, Antena 3 volvió a liderar la jornada, con Cuatro quedándose a solo dos décimas de Telecinco, y La ruleta de la suerte repitiendo como minuto de oro de toda la televisión, con 2.486.000 espectadores a las 14:57 horas.