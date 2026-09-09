‘La Mesa’ anuncia sus invitados para hoy: dos de ellos repiten

La nueva temporada televisiva ha comenzado de manera oficial en la parrilla española y, como suele suceder, ha llegado de la mano de nuevos estrenos. En Antena 3 han presentado La Mesa, un nuevo formato de actualidad presentado por Cristina Pardo. La periodista anunció hace unos meses que, después de años, abandonaba La Sexta para afrontar una nueva etapa profesional en la cadena líder de Atresmedia. Un nuevo reto con el que ha comenzado a dar sus primeros pasos, pues el gran estreno tuvo lugar el pasado miércoles 2 de septiembre.

Tras la emisión de El Hormiguero, Cristina Pardo y todo el equipo de La Mesa se presentan en el prime time para abordar la última hora. Y es que el formato de periodicidad semanal cuenta, además, con la colaboración de invitados estrella. Un estreno que, por lo que se ha podido ver, ha sido bien recibido por parte de los espectadores. De hecho, en su primera noche, consiguió una media de 742.000 seguidores y 2,8 millones de espectadores únicos. Unos datos con los que, sin lugar a duda, no deja indiferente.

¿Quiénes son los invitados de hoy, 9 de septiembre, en ‘La Mesa’?

Regresando al prime time de los miércoles, se ha informado que La Mesa ya tiene confirmados a sus invitados de la noche. De esta manera, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el cirujano Pedro Cavadas serán dos de los participantes que abordarán los temas de actualidad propuestos en La Mesa.

Borja Sémper

Lejos de quedar aquí, Borja Sémper se une al formato en calidad de invitado. El político y escritor español es conocido por haber sido portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco. Asimismo, a sus 50 años, es diputado del Partido Popular por Madrid en la XV legislatura de las Cortes Generales.

Begoña Villacís

Begoña Villacís también se une al equipo para abordar la actualidad. Conocida por su amplia carrera profesional, a sus 48 años, es abogada y política. Durante casi diez años, fue concejal del Ayuntamiento de Madrid. Además, fue también vicealcaldesa de Madrid y miembro de la Junta de Gobierno Local.

Vicente Vallés

Junto a ellos se unirán dos invitados que repiten experiencia. Uno de ellos es el periodista Vicente Vallés, conocido por ser el presentador de Antena 3 Noticias 2, el informativo líder indiscutible de las noches. Ganador de un Premio Ondas y otros reconocimientos, es uno de los comunicadores más conocidos y respetados de nuestro país.

Pepe Navarro

Todo ello sumado a Pepe Navarro, que ha forjado una carrera profesional exitosa como presentador, periodista, productor de televisión y escritor. A lo largo de sus 74 años, ha trabajado en el mundo de la comunicación y lo ha hecho en el ámbito de la televisión, la prensa y la radio.