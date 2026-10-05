Cuidado si te piden entrar al baño: la trampa con la que han robado joyas a una vecina de 91 años en el Arenal

Las autoridades y los colectivos vecinales han lanzado un mensaje de advertencia a los residentes de la localidad de S’Arenal de Llucmajor tras detectarse una nueva modalidad de robo mediante un elaborado método basado en el engaño. La última víctima es una anciana de 91 años que vive en la calle Sant Cristóbal y que sufrió la sustracción de sus joyas en su propio domicilio a manos de dos mujeres.

Según relata la nieta de la afectada a través de un aviso distribuido por una asociación vecinal, los hechos ocurrieron cuando la mujer se encontraba en la terraza de su vivienda. Dos mujeres se dirigieron a ella desde la calle solicitando que les abriera el portal con el argumento de que acudían a la vivienda de un tercero. Tras acceder al edificio, las sospechosas llamaron directamente a la puerta de la víctima asegurando que no había nadie en el piso indicado y pidiendo permiso para utilizar el cuarto de baño.

Una vez en el interior de la casa, las asaltantes ejecutaron un plan coordinado para distraer a la residente. Mientras la anciana acompañaba a una de las mujeres hacia el lavabo, la segunda le solicitó un vaso de agua. Aprovechando este momento de descuido y confusión, la persona que se encontraba en la zona del baño procedió a sustraer las joyas de la vivienda antes de abandonar el lugar.

La víctima ha descrito a las autoras como dos mujeres extranjeras de habla hispana. La Policía Local y la Guardia Civil han señalado que este modus operandi se ha empleado con anterioridad en el municipio de Llucmajor, siendo esta la primera vez que se registra un incidente de estas características en la zona de S’Arenal.

Ante este episodio, se pide a la ciudadanía que extreme la precaución e informe a las personas mayores del entorno para evitar que abran la puerta a desconocidos o permitan el acceso a sus viviendas bajo ningún pretexto.