Todo sobre Cristina Pardo: su edad, su pareja, de dónde es y por qué ha dejado LaSexta

El mundo de la información y la comunicación nos ha presentado, a lo largo de su historia, a grandes figuras que han marcado este ámbito profesional de una manera o de otra. Si nos adentramos en cadenas, una de las periodistas que ha formado parte de la familia de La Sexta ha sido Cristina Pardo. Y es que, durante estos últimos 20 años, la comunicadora ha estado al frente de numerosos programas de actualidad. De hecho, muchos recordarán haberla visto en La Sexta Noticias, Al rojo vivo o Liarla Pardo, entre otros formatos.

Una carrera profesional dedicada al mundo de la comunicación que no ha parado de crecer. Por ello, y tras tantos años, no es de extrañar que la noticia de su salida de La Sexta haya pillado a todos por sorpresa. Eso sí, no se irá muy lejos, puesto que continuará formando parte de la familia de Atresmedia. ¿Pero qué es lo que se sabe? La periodista tiene un proyecto muy emocionante entre manos y, por lo que se ha podido saber, formará parte de la próxima temporada televisiva. Realizamos un repaso por el lado más profesional y por el más personal de Cristina Pardo y abordaremos el motivo de su marcha de La Sexta.

La carrera profesional de Cristina Pardo

Nacida el 7 de julio de 1977 en Pamplona, Cristina Pardo Virto es una periodista y presentadora muy conocida en la televisión española. Desde pequeña sintió un fuerte interés por el mundo de la información, motivo que la impulsó a estudiar periodismo en la Universidad de Navarra. Así pues, al principio de su carrera, apostó por orientarse al ámbito deportivo.

Por ello, la comunicadora comenzó trabajando con Antonio Herrero en la Cadena COPE. Poco a poco, Pardo fue creciendo en el mundo periodístico, pero no fue hasta el 2006 que dio el salto a la televisión y lo hizo como fichaje de La Sexta. A lo largo de su carrera, la periodista ha trabajado en programas como La Sexta Noticias, donde se hizo un hueco cubriendo la actualidad política, Al rojo vivo, Malas compañías o El Hormiguero. Asimismo, durante estos últimos años, la hemos podido ver al frente de Más vale tarde junto a Iñaki López.

Y es que, Cristina Pardo se ha convertido en una figura muy querida y conocida en la familia de La Sexta. Por ello, la comunicadora ha sido elegida, desde el 2017, para presentar también Las Campanadas de fin de año en la cadena. Lejos de quedar aquí, ha realizado pequeñas apariciones en series y películas. Pues, la hemos podido ver en La casa de papel, Cuerpo de élite y en Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra.

El lado más personal de Cristina Pardo

En lo personal, Cristina Pardo se muestra muy activa en sus redes sociales. En plataformas como Instagram, la comunicadora cuenta con más de 238.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales o momentos que marcan sus días. Pues, la periodista se presenta como una gran aventurera a la que le encanta viajar.

Por otro lado, a nivel sentimental, la comunicadora ha contado, en muchas ocasiones, que tiene pareja. Ella siempre ha intentado alejar su vida privada del foco mediático. Pero, aunque no ha revelado el nombre del chico ni ha posado con él públicamente, ha contado que trabaja para la marina y que tienen una relación estable.

¿Por qué Cristina Pardo ha dejado La Sexta?

Como avanzábamos en líneas anteriores, Cristina Pardo abandona La Sexta después de 20 años al frente. De momento, son pocos los detalles que se saben, pero se ha revelado que va a presentar un programa en el prime time de Antena 3. Por lo tanto, la periodista continúa en Atresmedia, lo que ha dado el salto a la cadena líder y más vista del grupo de comunicación.

«A partir de septiembre, voy a hacer un programa semanal de prime time en Antena 3. Eso supone que esta temporada dejaré La Sexta después de 20 años», reveló ayer en su paso por El Hormiguero. «Creo que hay que ver mundo y me voy a la casa de al lado. Pero bueno, han sido 20 años, dejo muchos amigos allí, me han tratado muy bien, he aprendido casi todo lo que sé allí», agregó. «Estoy muy contenta por este nuevo proyecto», dijo.