Audiencias ayer, 8 de septiembre: El Real Madrid amarga la noche a ‘La Revuelta’

El martes 8 de septiembre ha sido el segundo día de esta nueva temporada televisiva y deja ya varios datos a tener en cuenta. El Hormiguero sigue siendo el que mejor se defiende ante la Champions League, mientras que La Revuelta sigue siendo el programa que más sufre cuando se enfrenta al fútbol de grandes como el Real Madrid, Atlético de Madrid y el F.C. Barcelona. Además, podemos ver la bajada en el segundo día de Rueda la letra mientras en Antena 3 estarán celebrando un nuevo récord histórico para las series turcas de Antena 3.

Pablo Motos lideró su segunda noche de temporada con un 13,8% de cuota y 1.523.000 espectadores, imponiéndose con claridad a La Revuelta (9,7% y 1.107.000) en una jornada marcada por el partido de Champions League entre el Real Madrid y el Inter de Milán, que se llevó un 10% de share. Ambos programas notaron el tirón del fútbol y perdieron varios puntos respecto a sus respectivos estrenos de temporada del lunes. La Revuelta, además, sufrió un problema técnico que dejó tres minutos con la imagen fija de su invitada, Carmen Lomana, en pantalla. Se trata de un dato bajo para ambos programas, pero que se explica perfectamente por el fútbol, pero que hoy, miércoles, volverá a notarse con el clásico europeo entre el Atlético y el Liverpool que se jugará a las 21 h y seguro hará un buen dato. Además, el jueves llegará el estreno de Supervivientes All Stars, por lo que no habrá ninguna noche tranquila.

En el resto del access, Horizonte se mantuvo sólido con un 8,6% en Cuatro, por delante de First Dates (6,5% en Telecinco) y de un mal segundo día de El Intermedio en laSexta (4,8%).

Audiencias del ‘access prime time’ de ayer:

‘El Hormiguero’: 13.8% y 1.523.000

‘La Revuelta’: 9.7% y 1.107.000

‘Horizonte’: 8.6% y 961.000

‘El Intermedio’: 4.8% y 542.000

‘Cifras y letras’: 4.7% y 528.000

En tierra lejana bate su récord histórico en la segunda mitad de la noche

Ya de madrugada, El Secreto firmó un 12,9% y 999.000 espectadores, mientras que En tierra lejana volvió a superarse a sí misma con un nuevo máximo histórico: un 16,8% de cuota y 774.000 espectadores. La estrategia de Antena 3 de emitir durante tres días seguidos su nueva serie de los domingos está funcionando y ya hay cerca de un millón de espectadores que cada noche esperarán a un nuevo capítulo.

Ambas ficciones turcas superaron con holgura al buen dato de Código 10 (11,7% en Cuatro) y al correcto cierre de temporada de Dog House en La 1, que se despidió con un 10,9% de cuota y la promesa de Chenoa de regresar pronto a la parrilla.

Audiencias del ‘prime time’ de ayer:

‘El secreto’: 12.9% y 999.000

‘Código 10’: 11.7% y 678.000

‘Dog house’: 10.9% y 760.000

‘Cine 5 estrellas’: ‘Sin rastro’: 6.9% y 480.00

‘El Taquillazo’: ‘El juego de las llaves’: 3.5% y 238.000

‘Versión Española’: ‘Sentimental’: 3.2% y 278.000

‘Rueda la letra’ cae al 8% en su segundo día

Rueda la letra retrocedió hasta un 8% de cuota y 587.000 espectadores en su segundo día, incluso después de haber ajustado ligeramente su horario, comenzando algunos minutos más tarde. Eso sí, cumple con la norma no escrita de que los programas pierden seguimiento tras el día de su estreno, por lo que no es un dato que sorprenda y Carlos Sobera necesitará tiempo para ir ganando nuevos adeptos.

Pasapalabra siguió firme con un 16,1% y 1.364.000 espectadores, coincidiendo además con la inesperada marcha de Javier, su concursante más veterano tras el ‘adiós’ de Rosa y Manu, al que ha sustituido por un mítico exconcursante que ha regresado al programa.

En el cómputo global del día, Antena 3 volvió a liderar con un 13,6% de cuota, por delante de La 1 (11,7%), y La ruleta de la suerte repitió como programa con mejor share de toda la jornada, con un 20,9%.