Audiencias ayer, 7 de septiembre: ‘El Hormiguero’ arrasa en su regreso con un 17,9 %

Pablo Motos ha comenzado temporada marcando el ritmo sobre sus rivales y dejando claro que no está dispuesto a que le roben terreno en su horario. El regreso de El Hormiguero con nuevos programas tras un verano lleno de repeticiones ha dejado claro que La Revuelta y Horizonte todavía no pueden asaltar la primera plaza que el valenciano y su equipo no sueltan desde hace años en el horario del access prime time, el más visto de la televisión y el que más millones de inversión en publicidad mueve cada día. En el análisis de audiencias de ayer también debemos fijarnos en el estreno de Rueda la letra, el concurso de Telecinco con el que pretende recuperar el espíritu -y las audiencias- de Pasapalabra.

El regreso de Pablo Motos y su equipo, con la visita de Carlos Alsina y Rafa Latorre, se saldó con un 17,9% de cuota y 1.893.000 espectadores, un dato que le sirvió para liderar cómodamente su franja (ampliada excepcionalmente hasta las 23:25 horas por ser el primer día de curso) y vencer con holgura a La Revuelta. Aun así, la cifra queda por debajo de otros estrenos de temporada del programa: el curso pasado, con Bertín Osborne y Sergio Ramos, El Hormiguero llegó a firmar un histórico 21,1% de cuota, su mejor arranque hasta la fecha.

La Revuelta, por su parte, inauguró su nuevo teatro con un 13,1% de share y 1.440.000 televidentes, un resultado que cumple los objetivos de La 1, aunque lejos de los datos conseguidos al comienzo de la temporada pasada, cuando todavía pasaba del 16% y podía poner en apuros a El Hormiguero. Horizonte, que fue el primero en volver de las vacaciones, mantuvo un sólido 8,3% en Cuatro, por detrás de First Dates (8,6% en Telecinco) y muy por encima de un deslucido estreno de temporada de El Intermedio en laSexta (5,8%), que regresa con datos bajos.

Audiencias del ‘access prime time’:

‘El Hormiguero’ (estreno): 17.9% y 1.893.000

‘La Revuelta’ (estreno): 13.1% y 1.440.000

‘First dates’: 8.6% y 930.000

‘Horizonte’: 8.3% y 897.000

‘El Intermedio’ (estreno): 5.8% y 636.000

‘Cifras y letras’: 4.6% y 521.000

‘El Secreto’ y ‘En tierra lejana’ arrasan en la segunda parte de la noche

Como decimos, las series turcas comenzaron más tarde de lo habitual después de que Motos y compañía alargasen hasta pasadas las 23:30 h su horario habitual. El Secreto, en su salto puntual al lunes tras liderar su estreno del domingo, firmó un 13,6% de cuota y 976.000 espectadores, mientras que En tierra lejana aprovechó su tardía emisión para marcar su máximo histórico de cuota, con un 16,4% y 711.000 espectadores.

Ambas ficciones dejaron muy pocas opciones a los dos grandes estrenos de la noche: MasterChef Celebrity Legends, con un 12,5% y 651.000 espectadores en La 1, y La isla de las tentaciones 11, que con un 10,8% y 652.000 espectadores. El programa de parejas se convirtió en el gran derrotado de la jornada, firmando el primer estreno de edición del reality que no llega al millón de espectadores.

Es cierto que con el paso de las semanas el espacio irá subiendo con las tramas de infidelidades, pero era una de las grandes bazas de Telecinco, aunque la de este lunes ha sido una de las más competidas en muchos años.

Audiencias del ‘prime time’ de ayer, 7 de septiembre:

‘El Secreto (primera noche en lunes)’: 13.6% y 976.000

‘MasterChef Celebrity Legends’ (estreno): 12.5% y 651.000

‘La isla de las tentaciones 11’ (estreno): 10.8% y 652.000

‘El Taquillazo’: ‘La ciudad perdida’: 4.9% y 335.000

‘El Blockbuster’: ‘Devotion. Una historia de héroes’: 4% y 228.000

¿Qué audiencia hizo el estreno de ‘Rueda la letra’?

El otro gran estreno del día era el esperado concurso de Telecinco que recupera el mítico Rosco, la prueba que ha tenido que dejar de emitirse en Antena 3 por sentencia del Tribunal Supremo. Aunque rebautizada como La Rueda -también por temas legales-, la prueba y el resto del programa tenían la esencia de Pasapalabra, por lo que desde el primer minuto funciona, al menos eso nos ha parecido en la redacción de Happy FM.

Sobera se estrenó con un 9.1% de cuota de pantalla y reuniendo a 624.000 espectadores. Se trata de datos que mejoran las audiencias habituales que hasta el pasado viernes lograba ¡De lunes a viernes! -que pocas pasaba del 8 %-, aunque sigue estando lejos de los datos de Pasapalabra.

Aunque Rueda la letra no compite en horario contra Pasapalabra -uno comienzo cuando el otro termina- es inevitable hacer comparaciones. Tras el estreno de Telecinco, el concurso de Roberto Leal marcó en Antena 3 un genial 17.8% y reunió a 1.365.000 espectadores, datos que confirman que sigue en un gran momento.

Antena 3, líder también en el cómputo global del día

Más allá del prime time, Antena 3 se impuso también en el cómputo global de la jornada con un 14,6% de cuota, por delante de La 1 (12,7%), Telecinco (8,4%), Cuatro (6,3%) y laSexta (5,7%). Programas como La ruleta de la suerte (20,4% en su franja matinal), o Antena 3 Noticias 1 (22,1%, líder absoluto de todos los informativos del día) confirmaron la solidez de la cadena en prácticamente todas sus franjas, en una jornada en la que hasta el minuto de oro televisivo, con 2.251.100 espectadores a las 14:56 horas, fue también para La ruleta de la suerte.