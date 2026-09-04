Cuatro sigue con su enorme racha de audiencias y ayer firmó un gran 8.9 % de cuota durante todo el día, lo que la convierte en la tercera cadena más vista de España, siendo superada sólo por Antena 3 y La 1. Además, logra superar a Telecinco (8.1 %) por ocho décimas, ganando a su hermana mayor, aprovechando que está pasando por un momento delicado de audiencias con su reestructuración de parrilla. Uno de los artífices de este éxito es Iker Jiménez, que rompió todos los récords de Horizonte hasta la fecha y logra su mejor audiencia de la historia con más de un 14 % de cuota, siendo líder indiscutible de la noche, tanto en el access prime time como en el prime time.

En los pasillos de Cuatro deben estar celebrando hoy los enormes resultados conseguidos por la cadena de Mediaset. Además de Horizonte, hay que destacar los resultados de En boca de todos (9.9 %) y Noticias Cuatro 1 (11.2 %), que logran una de las mejores mañanas de la cadena y tiran de la audiencia diaria para que logre el sorpasso a Telecinco. En el acumulado mensual también supera a su hermana mayor (por una décima) y en más de tres puntos a laSexta, su competencia directa entre las segundas cadenas.

Centrándonos en los resultados de la noche, Horizonte lidera en la primera parte sobre Viaje al centro de la tele —que se despide hasta Navidad— por cinco décimas, mientras que las repeticiones de El Hormiguero terminaron un jueves más flojo de lo habitual sin pasar del 10 % de cuota en la mayoría de los días del verano. First Dates volvió a quedar por detrás, mientras que Cifras y letras supera una noche más a los especiales sobre la situación en Ceuta de El objetivo, que no han conseguido enganchar a la audiencia de laSexta durante esta semana.

Audiencias del ‘access prime time’ de ayer:

‘Horizonte: Avance’: 11.8 % y 1.178.000

‘Viaje al centro de la tele’: 11.3 % y 1.146.000

‘El Hormiguero’: 9.3 % y 942.000

‘First dates’: 8.7 % y 870.000

‘El objetivo: Ceuta’: 4.1 % y 402.000

‘Cifras y letras’: 5.9 % y 564.000

Récord histórico de Iker Jiménez y Carmen Porter con ‘Horizonte’

Tras liderar en la franja más competida de la televisión, el programa de actualidad de Cuatro sigue mandando con puño de hierro en la segunda parte de la noche y se impone al estreno de Las hijas de la criada, logrando su mejor dato de la historia desde que aterrizó en las noches de los jueves. En la redacción de Alma Producciones recordarán la fecha del tres de septiembre y no se olvidarán del 14.4 % de share y de 983.000 espectadores conseguidos ayer.

Antena 3 estrenó la adaptación de la novela de Sonsoles Ónega con grandes datos, pero hay que tener en cuenta que en las próximas semanas llegarán al jueves las galas de Supervivientes All Stars, que deberían dominar sin problemas.

El tercer puesto es para El perro andaluz, que después de presumir de unos resultados durante el verano completamente dopados por los partidos del Mundial de fútbol, en su regreso se encuentra con la cruda realidad de que es muy complicado que vuelva a liderar una noche de jueves.

Audiencias del ‘prime time’ de ayer, jueves 3 de septiembre