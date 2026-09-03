«Audiencias de TV de ayer: ‘Horizonte’ lidera sin rival desde Ceuta con un enorme 11.6%

La noche del miércoles ha estado marcada por un estreno —el de La Mesa, de Cristina Pardo— y una despedida —la del Grand Prix, de Ramón García—. El concurso de pueblos lo hace con una final en la que recupera parte de lo perdido en las últimas semanas, pero sin las grandes audiencias de otros veranos, mientras que en Antena 3 ven cómo su nueva apuesta funciona desde el primer día, esperando a que la próxima semana funcione mucho mejor con los nuevos programas de El Hormiguero como telonero. Pero el gran protagonista de la noche vuelve a ser Iker Jiménez, que no deja de pisar el acelerador y se ha convertido en el rey de las noches al adelantar su regreso de las vacaciones y se apunta un nuevo liderato que pone a Cuatro a competir contra Antena 3 y TVE.

Iker Jiménez sigue informando desde Ceuta, lo que le está dando grandes resultados con su cobertura desde el terreno de primera mano. El pueblo ceutí se ha unido al periodista vasco, pero también el resto de España, que le sigue en masa cada noche. Este miércoles lograba liderar con un gran 11.6 % y por encima del millón de espectadores. El Hormiguero, todavía con repeticiones hasta el próximo lunes, marcaba un 9.4 % de cuota, mientras que la previa del Grand Prix no pasaba del 9.1 % de share. Por detrás de todos ellos se coloca First Dates, que marca un 8.9 % de cuota. Cifras y letras, todavía con programas repetidos hasta la próxima semana, vuelve a superar a los especiales de El objetivo de laSexta.

‘La Revuelta’ ya mira con preocupación los datos de ‘Horizonte’

De seguir así la próxima semana, la batalla por el segundo puesto de las noches se pondrá muy interesante, tanto que Jiménez y Carmen Porter podrían robárselo a David Broncano sin mucho esfuerzo. El programa de La 1 terminó la temporada pasada pidiendo la hora ante la subida del espacio de actualidad de Cuatro y perdió en varias ocasiones este enfrentamiento, por lo que el comienzo de la nueva temporada se le puede atragantar a Broncano si sigue por debajo del 12 % de cuota de pantalla.

Audiencias del ‘access prime time’ de ayer:

‘Horizonte’: 11.6% y 1.181.000

‘El Hormiguero’: 9.4% y 977.000

‘Grand Prix: Presenta’: 9.1% y 952.000

‘First Dates’: 8.9% y 916.000

‘Cifras y letras’: 5.4% y 571.000

‘El Objetivo’: 4.8% y 488.000

Estreno con nota de ‘La Mesa’, el nuevo programa de Cristina Pardo en Antena 3

Tras meses de mucha promoción y de despedirse de sus compañeros de laSexta antes del verano, la periodista ha dado el salto a la cadena principal de Atresmedia con datos muy buenos para los miércoles. En un momento en el que las tertulias políticas han robado el protagonismo a los programas del corazón, Antena 3 se refuerza con este espacio de debate y entrevistas que va después de El Hormiguero.

En su estreno logró liderar con un 13 % por delante de la final del Grand Prix. Este dato es especialmente bueno si pensamos que Pardo no contaba con la ayuda de El Hormiguero, que al emitir un programa repetido no llegó a pasar del millón de espectadores ni a alcanzar el 10 % de cuota. Por lo tanto, la semana que viene tendrá una herencia mucho mejor, lo que puede hacer que incluso mejore sus datos en su segunda semana.

Ramón García remata esta temporada de forma descafeinada, aunque es habitual que ‘El programa del abuelo y el niño’ vaya perdiendo audiencia con el paso de las semanas y —curiosamente— con la llegada de las semifinales y la final.

Telecinco, Cuatro y laSexta optaron por el cine a la espera de que la próxima semana sus noches reciban sus apuestas para la nueva temporada.

Audiencias del ‘prime time’ de ayer: