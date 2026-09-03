Impresionante y masivo apoyo a Iker Jiménez en Ceuta: «¡Estamos con ‘Horizonte’!»
El presentador de Cuatro, reconocido por su labro tras la invasión
Horizonte ha continuado, hoy miércoles 2 de septiembre, ofreciendo toda la información sobre la situación actual de Ceuta tras la invasión de inmigrantes ilegales. El programa de éxito de Cuatro ha arrancado con el presentador, Iker Jiménez, emocionado ante el clamor de miles de manifestantes en la ciudad autónoma que han salido a la calle contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.
Paralelamente a las dos manifestaciones que ha habido en Madrid, por un lado, con críticas al Gobierno por la gestión de la crisis migratoria, en Ceuta ha habido otra en apoyo a la ciudad autónoma, coincidiendo con el Día de Ceuta.
Iker Jiménez ha comenzado Horizonte este miércoles 2 de septiembre desde allí, cumpliéndose ya el tercer día desde que arrancó esta nueva temporada, presente en la zona donde mayor conflicto social y político hay desde hace ya varias semanas.
Pero, lejos de eso, en un momento dado Iker Jiménez ha vuelto a poner el micrófono en alto y se ha escuchado un: «¿Dónde está Horizonte? ¿Horizonte dónde está?», han dicho en varias ocasiones seguidas. “Ceuta está con Horizonte”, ha dicho el presentador de Cuatro.
Así ha comenzado hoy #Horizonte desde Ceuta pic.twitter.com/bXyA5YaETM
— Iker Jiménez (@navedelmisterio) September 2, 2026
Más adelante, Paco Pérez Caballero, periodista de Horizonte, ha estado presente en la manifestación de Cibeles en Madrid y ha hecho una pequeña entrevista a Ángel Gaitán, también presente allí. WQué pasada… He estado en el Congreso de los Diputados. La gente se ha comportado de una manera extraordinaria. Sigue habiendo un montón de gente. La gente está súper agradecida», ha dicho el muchas veces tertuliano en la mesa de Horizonte.