Iker Jiménez y Nacho Abad los titanes de Mediaset en la nueva temporada: llevan a Cuatro al 8,2% de media

Cuatro está dejando de ser la segunda cadena de Mediaset para convertirse en el gran caballo de batalla del grupo de comunicación. Ya lo vimos la temporada pasada, pero con el curso nuevo recién estrenado, tanto Nacho Abad como Iker Jiménez han vuelto a demostrar su fortaleza en la audiencia con datos que han pulverizado récords de audiencia en los programas Horizonte, En boca de todos y Código 10 donde la información sobre la invasión a Ceuta ha sido clave.

El martes 1 de septiembre. Se estrenó la nueva temporada de Código 10 y arrasó en audiencia con un 13,5% de cuota y 758.000 espectadores. El programa de Nacho Abad y David Alemán da la sorpresa no solo por liderar el resto de la noche (de 23:12 a 1:52h), sino por conseguir un dato que supera en más de tres puntos al que hasta este martes era el mejor de su historia (10.3% el 1 de julio de 2025).

Código 10 se impuso así a la serie En tierra lejana (10,9% en Antena 3), Dog House, que anota un 9,9% en La 1, el cine de Telecinco (6,6% para El secreto de una obsesión) y El Taquillazo de La Sexta (4,4% para Me he hecho viral).

Justo antes, en el prime time, Horizonte consiguió un 10,4% de cuota y 1.062.000 espectadores, repitiendo prácticamente el mismo dato del día anterior, el lunes 1 de septiembre, cuando se estrenó temporada con especial desde Ceuta.

Por la mañana, Nacho Abad consiguió en Cuatro un gran 9,4% de cuota de pantalla con En boca de todos.

Todos estos datos provocaron que el martes 1 de septiembre, Cuatro consiguiera una media de un 8,2% de cuota de pantalla, cada vez más cerca de su hermana mayor, Telecinco, que alcanzó el 8,2% de share.

La tendencia al alza de Cuatro se viene venir desde la temporada anterior, sobre todo por los resultados de Iker Jiménez en Horizonte y Cuatro Milenio y de Nacho Abad en Código 10 y en En boca de todos. Ambos presentadores han demostrado, a su vuelta del verano y su tratamiento de la información sobre Ceuta, que son pilares fundamentales no solo para Cuatro, sino también para Mediaset España.

Recordemos, además, que el éxito de Código 10 del pasado martes se debió a que se mostraron pruebas inequívocas que demuestran que el Gobierno era conocedor de la entrada masiva de migrantes a Ceuta.