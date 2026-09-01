Iker Jiménez vuelve más fuerte que nunca a ‘Horizonte’ y arrasa en audiencia con un 10,6%

El lunes 31 de agosto, Iker Jiménez regresó a Cuatro con la nueva temporada de Horizonte, ofreciendo un especial desde Ceuta para analizar el estado de la ciudad autónoma un mes después de la invasión migratoria. El programa arrasó en audiencia, hundiendo a su principal competidor y haciendo que, en La 1 de TVE, la segunda semifinal del Grand Prix 2026 cayera al mínimo.

El pasado lunes, Horizonte regresó a Cuatro con un especial sobre Ceuta. Mientras que en el plató de Madrid estaba Carmen Porter junto a su habitual equipo de colaboradores analizando la situación, Iker Jiménez se desplazó hasta la ciudad coautonómica para mostrarnos en directo cómo la situación ha empeorado desde que hace un mes entraran cientos de miles de personas por la frontera con Marruecos.

Así ha comenzado #Horizonte con un equipo especial desplazado a Ceuta, encabezado por Iker Jiménez. pic.twitter.com/eQXFcQT1Or — Iker Jiménez (@navedelmisterio) August 31, 2026

El programa, como es habitual, se dividió en dos partes. La primera, durante el acces prime time, anotó un estupendo 9,2% tras rozar el millón de personas (994.000).

Ya en el prime time, entre las 23:11 y las 01:06 horas, el programa presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter elevó su cuota hasta el 10,6% tras seducir a 720.000 espectadores.

El éxito de Horizonte provocó que, por primera vez en esta temporada, El gran Prix de TVE anotara un triste 7,3% (801.000) en su segunda semifinal. Se trata de su peor marca de toda la edición. Con respecto al pasado lunes (9,1% y 927.000), el programa de EuroTV Producciones cede 1,8 puntos y 126.000 seguidores.

En La Sexta, El Objetivo de Ana Pastor se conformó con un 3,6% en el access, también con la crisis de Ceuta.

En plena franja de coincidencia, de 23: 00 a 00:39 horas, es la serie

En tierra lejana, en Antena 3, la que ganó por cuatro décimas:

un 10,6% contra el 10,2% que firman Horizonte y Grand Prix a esa hora.

‘Horizonte’, una de las grandes bazas de Cuatro

Recordemos que en junio, Horizonte despidió la temporada más exitosa de su historia. Desde el inicio de sus emisiones en access prime time el pasado 26 de enero, Horizonte obtuvo una media del 7,8% de share y 953.000 espectadores.

La evolución al alza en sus audiencias culminó con su récord mensual en cuota de pantalla en junio (9,2%), con la mayor ventaja sobre su competidor directo (+3,2 puntos). Además, la entrega emitida el pasado 22 de junio fue la más vista y con mejor share de la temporada (1.338.000 y 11,6%).

Las entregas de Horizonte en prime time (los jueves) firmaron la temporada pasada una media del 9,6% de share y 671.000 espectadores, lo que supuso la mejor cuota de pantalla de su historia y el segundo dato más alto en espectadores desde su estreno en 2020. Se convirtió, además, en el programa con mejor share de Cuatro.