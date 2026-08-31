Notable regreso de Iker Jiménez a una playa de Ceuta donde los invasores gritan: «¡Gracias, Pedro Sánchez!»

Este lunes 31 de agosto ha regresado Horizonte a Cuatro con un especial desde Ceuta en el que Iker Jiménez ha retratado en directo todo lo que está ocurriendo en la ciudad autónoma después de la invasión marroquí que tuvo lugar un mes antes. El presentador de Mediaset ha arrancado el programa en una playa tomada por emigrantes que vitoreaban a Pedro Sánchez mientras acampaban en territorio español como si no pasara nada.

Nada más arrancar el programa hemos visto a Iker Jiménez ante una playa de Ceuta invadida por un asentamiento de emigrantes ilegales que llevan allí un mes.

«Esto es Ceuta. Sobre si hay normalidad o no, ya opinarán ustedes. Quiero que nuestro compañero Alex (el cámara) grabe esta especie de poblado que ha surgido en unos días de la nada, que se construye y reconstruye. Es una imagen sorprendente», ha dicho Jiménez en directo ante una playa saturada de chabolas.

«Cuando uno llega aquí, la imagen, como nos ha pasado en otras ocasiones en nuestra vida, y hace no tanto tiempo, es que no tiene nada que ver. Es como aquellos que decían que cuando uno enfoca en la pintura rupestre, no es como estar en la cueva, no se siente absolutamente nada, no se refleja nada. Bueno, pues con Ceuta, cuando uno ve las imágenes lejanas, bueno, hay una realidad. La realidad: políticos enfrentados, temas de seguridad, temas económicos, una ciudad indignada, pero nada comparado con esto. He visto a algunos vecinos que me decían que esta era su playa. Lo que están viendo ahora, queridos amigos, es una zona de alto standing. Es una zona de alto standing en Ceuta», ha continuado diciendo Iker mientras se acercaba al asentamiento.

«Vamos a bajar a esta especie de urbe nacida en la nada. nada. Los cálculos nos hablan de unas 3.000 personas solo aquí. «Encienden sus hogueras», ha dicho Iker antes de entrevistar a varios emigrantes; unos de Marruecos, otros de Túnez y otros de Argelia.

Así ha comenzado #Horizonte con un equipo especial desplazado a Ceuta, encabezado por Iker Jiménez. pic.twitter.com/eQXFcQT1Or — Iker Jiménez (@navedelmisterio) August 31, 2026

Mientras unos invasores hablaban con el comunicador de Mediaset, otros se negaban, y Jiménez les ha dicho: «Tranquilos, ¿eh? Somos gente de paz».

El presentador de Horizonte se acercó a otro grupo y les preguntó ( en inglés) si estaban contentos porque estaban allí y si estaban agradecidos a Pedro Sánchez, y los emigrantes han gritado que «gracias, Pedro Sánchez».