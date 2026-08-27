Iker Jiménez y Carmen Porter vuelven con un especial desde Ceuta: fecha de estreno de la nueva temporada de ‘Horizonte’

Horizonte, uno de los programas más sólidos y de mayor éxito de Cuatro, regresará con su nueva temporada el próximo lunes 31 de agosto con un especial sobre la crisis migratoria de Ceuta. Hasta allí viajará Iker Jiménez, mientras que la copresentadora del espacio, Carmen Porter, liderará la entrega desde el plató de Mediaset España.

Tal y como ha informado hoy Mediaset España, Iker Jiménez se desplazará a la ciudad autónoma para contar de primera mano la última hora de la crisis migratoria en el estreno de las nuevas entregas del programa, que Cuatro ofrecerá el próximo lunes 31 de agosto a partir de las 21:40 horas.

Carmen Porter conducirá el programa desde el plató en Madrid, con la participación del equipo de colaboradores habituales y de reconocidos expertos.

Horizonte continuará emitiéndose de lunes a miércoles en access prime time y los jueves también en prime time.

‘Horizonte’, una de las grandes bazas de Cuatro

Recordemos que en junio, Horizonte despidió la temporada más exitosa de su historia. Desde el inicio de sus emisiones en access prime time el pasado 26 de enero, Horizonte obtuvo una media del 7,8% de share y 953.000 espectadores. Superó en su franja a su rival (6,5%) y en TC (8,8% vs. 6%), con especial incidencia entre los públicos entre 45 y 54 años (8,2%) y entre 55 y 64 años (10,4%). Por mercados regionales, superó la media obtenida a nivel nacional en Asturias (12,4%), Castilla la Mancha (11,7%), Baleares (10,3%), Aragón (9,5%), Castilla y León (9,7%), Andalucía (9,1%) ‘Resto’ (9,6%).

La evolución al alza en sus audiencias culminó con su récord mensual en cuota de pantalla en junio (9,2%), con la mayor ventaja sobre su competidor directo (+3,2 puntos). Además, la entrega emitida el pasado 22 de junio fue la más vista y con mejor share de la temporada (1.338.000 y 11,6%).

Las entregas de Horizonte en prime time (los jueves) firmaron la temporada pasada una media del 9,6% de share y 671.000 espectadores, lo que supuso la mejor cuota de pantalla de su historia y el segundo dato más alto en espectadores desde su estreno en 2020. Se convirtió, además, en el programa con mejor share de Cuatro.

Todas las entregas de Horizonte en prime time superaron a su directo competidor, al que duplicó en su horario de emisión (4,6%) con la mayor ventaja de su historia (+5 puntos).