Audiencias de ayer, 1 de septiembre: récord histórico de ‘Código 10’ y liderazgo de ‘Horizonte’

La situación en Ceuta está dando un comienzo de temporada espectacular para Cuatro, cadena que está sabiendo abordar la crisis migratoria volcándose en la mayoría de sus programas en directo. El mejor ejemplo son los grandes datos de espacios como En boca de todos, Horizonte y Código 10. La segunda cadena de Mediaset está venciendo a laSexta con las mismas armas que la de Atresmedia: información en directo en la gran parte del día, una fórmula que le está sirviendo para incluso acercarse a las audiencias de Telecinco, su cadena hermana mayor.

Horizonte, con Iker Jiménez al frente, se impuso anoche en el access prime time con un 10,4% de cuota y 1.062.000 espectadores, superando con claridad a El Hormiguero (8,9% y 919.000 espectadores), que además tuvo que lidiar con el fuerte tirón de First Dates en Telecinco (9,1% y 923.000). El programa de Cuatro volvió a demostrar que vuelve muy fuerte y no le pondrá las cosas fáciles a La Revuelta y a El Hormiguero a partir de la próxima semana, cuando Motos y Broncano vuelvan de las vacaciones. Cifras y letras, por su parte, sigue siendo uno de los culpables del buen momento de La 2 y supera sin problemas al especial de El objetivo, en laSexta.

Audiencias de ayer del ‘access prime time’:

‘Horizonte’: 10.4 % y 1.062.000

‘Viaje al centro de la tele’: 9.3 % y 972.000

‘First dates’: 9.1 % y 923.000

‘El Hormiguero’: 8.9 % y 919.000

‘Cifras y letras’: 6.5 % y 678.000

‘El objetivo: Ceuta’: 4.2 % y 429.000

‘Código 10’ hereda el buen dato de ‘Horizonte’ y firma su mejor dato histórico

Justo después, ya en el prime time, Código 10 recogió el testigo de ese buen arranque de Iker Jiménez y firmó un 13,5% de cuota y 758.000 espectadores, su mejor registro desde su estreno. El dato confirma el tirón que tiene ahora mismo la segunda cadena de Mediaset.

La segunda posición es para En tierra lejana, que la semana pasada lideró gracias a su espectacular final de la primera temporada y esta semana roza el 11 % de cuota, aunque no le sirve para continuar en lo más alto. Pese a todo, su número de espectadores deja clara la gran fidelidad de sus seguidores, que nunca fallan. Chenoa y su Dog House deben conformarse con la segunda plaza y sin poder llegar al 10 % de cuota por los pelos.

Telecinco tiene un prime time complicado con la emisión de la película El secreto de una obsesión, quedando a la espera de que lleguen sus grandes apuestas, como son Supervivientes All Stars y La isla de las tentaciones, que ya calientan motores para sus estrenos. LaSexta, de nuevo, firma un dato bajo con el cine en la noche del martes gracias a la película Me he hecho viral, de nuevo esperando a que programas como los de Alberto Chicote lleguen para mejorar los datos.

Audiencias de ayer, 1 de septiembre, del ‘prime time’:

‘Código 10’: 13.5% 758.000

‘En tierra lejana’: 10.9% 809.000

‘Dog house’: 9.9% 758.000

‘Cine 5 estrellas’: ‘El secreto de una obsesion’: 6.6% 419.000

‘El Taquillazo’. ‘Me he hecho viral’: 4.4% 286.000

‘Versión española’. ‘La adopcion’: 2.5% 215.000

Antena 3 lidera el día y Cuatro pisa los talones a Telecinco

Antena 3, cadena que se llevó el liderazgo global de la jornada con un 12,3%, por delante de La 1 (11,6%), Telecinco (8,5%) y la propia Cuatro (8,2%), que sigue recortando distancias con Telecinco gracias precisamente a noches como esta. LaSexta (5.1 %) no vive uno de sus mejores días, pero hay que aclarar que muchos de sus programas estrella todavía no han vuelto de vacaciones.