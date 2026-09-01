Audiencias de ayer, 31 de agosto: ‘El Chiringuito’ vuelve a marcar récord

Noche muy ajustada en audiencias para despedir el mes de agosto en un lunes que vivió el regreso de grandes nombres como los de Ana Rosa Quintana, Susanna Griso o Iker Jiménez. Estos son apenas tres de los grandes que ya están de regreso al trabajo, pero habrá que esperar al próximo lunes para volver a ver a David Broncano y a Pablo Motos en su particular guerra del access prime time. Mientras, ajeno a esto, Josep Pedrerol y su equipo de El Chiringuito siguen sin tocar techo tras su llegada a la cadena de Fuencarral y firman su récord de audiencia en Energy, el canal dedicado al público masculino, y lo eleva por encima del 5 % de audiencia, datos que la cadena no suele alcanzar nunca.

La franja de access la domina sin problemas Horizonte con su especial desde las calles de Ceuta. En su primera parte gana sin problemas a las repeticiones de El Hormiguero y al previo del Grand Prix, que se hunde en su segunda semifinal. Cifras y letras se mantiene en La 2 con grandes datos durante todo el verano y aprovecha para superar al especial de El Objetivo, que apenas pasa del 3 % de cuota en laSexta.

¿Qué audiencia hizo el regreso de Iker Jiménez con ‘Horizonte’?

‘Horizonte’. Avance: 9.2 % y 994.000

‘El Hormiguero’: 7.8 % y 851.000

‘Grand Prix. Presenta’: 7.3 % y 801.000

‘Cifras y letras’: 5.7 % y 624.000

El objetivo: Ceuta’: 3.6 % 388.000

‘En tierra lejana’ lidera con el estreno de su segunda temporada

Pese a los buenos datos de Horizonte, la serie turca En tierra lejana venció en número de espectadores, aunque empató en cuota de pantalla. Esto se debe a la diferencia de duración entre los dos programas, siendo el capítulo de la serie de Antena 3 más corto y terminando antes que el espacio de actualidad, lo que le da una ventaja en espectadores.

Hay que destacar el mal dato del Grand Prix, que vuelve a marcar mínimo de temporada por segunda semana consecutiva y lo hace en su segunda semifinal. Aunque el programa del abuelo y el niño siempre se desinfla con el paso de las semanas, es preocupante que según se acerca su final los espectadores se marchen.

Por último, Telecinco lo confió todo en una emisión especial de First Dates durante toda la noche que marcó un 8.3 % de cuota, aunque por su duración supera en número de espectadores a otras ofertas. El cine de laSexta pincha con un 4.3 % después de El objetivo y La 2 vuelve a despuntar con un 3.3 % gracias a su ciclo de cine clásico de los lunes. Aunque para otra cadena sería un dato muy bajo, para la segunda cadena pública es un dato a destacar.

‘En tierra lejana’: 10.6 % y 835.000

‘Horizonte’: 10.6 % y 720.000

‘Grand Prix’: 9.8 % y 835.000

‘First dates’: 8.3 % y 754.000

‘El taquillazo’: ‘Politicamente incorrectos’: 4.3 % y 296.000

‘Cine clásico’. ‘Los comancheros’: 3.3 % y 282.000

‘El chiringuito’ vuelve a marcar máximo en Energy

El espacio de Josep Pedrerol no para de dar alegrías a Mediaset y tras su gran dato del domingo en la noche de Cuatro, ayer lunes logró un 5.8 % de share y 216.000 espectadores de media. Se trata de datos que Energy no consigue y mete a la cadena en la pelea por las audiencias con otras más grandes como Cuatro, laSexta y La 2.

Antena 3 vuelve a ganar el mes de agosto

También hay que repasar las audiencias de todas las cadenas. Antena 3 recupera el liderato entre las cadenas tradicionales después de que La 1 se llevase junio y julio gracias al Mundial y las celebraciones de nuestra selección. Antena 3 vence con un 11.9 %, mientras que La 1 ajusta la batalla con un 11.5 % de cuota de pantalla total durante el mes. Durante el mes de agosto la pública ha aprovechado su buen momento en las tardes y en la noche para acercarse a su rival, aunque con el regreso de Pablo Motos y sus grandes apuestas nocturnas es de esperar que esa diferencia se amplíe el mes que viene.

La tercera posición es para las cadenas de la FORTA (la unión de las cadenas autonómicas), que suman entre todas un 8.8 % de cuota mensual en agosto. Se trata de su mejor agosto en 14 años. Telecinco, por su parte, sigue con su renovación de parrilla y se queda con un 7.8 % de cuota después de los fallidos estrenos de El show de Paz y Sandokan, que no han funcionado como se esperaba.