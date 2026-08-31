Avance de ‘En tierra lejana hoy’, 31 de agosto: la sospecha de Ecmel que puede cambiarlo todo

En tierra lejana comenzó la semana pasada a emitir su segunda temporada en Antena 3, confirmando que los fans de la serie turca tienen muchas tramas que descubrir todavía. ¿Y si el accidente que ha tenido en vilo a toda la familia Albora no fuera un accidente? Eso es exactamente lo que empieza a plantearse Ecmel en el nuevo capítulo de En tierra lejana, justo cuando Mine, todavía convaleciente, guarda un secreto que podría cambiarlo todo. Te contamos todo lo que ocurrirá hoy, 31 de agosto, en el nuevo capítulo.

En el anterior capítulo, la obsesión de Mine llegó a un punto de no retorno cuando intentó atropellar a Alya en un ataque de celos incontrolado. Ante la desesperada situación, Cihan no dudó en actuar de inmediato para proteger a la mujer que ama, lo que terminó derivando en el grave accidente que ahora mantiene a Mine hospitalizada. Aquel momento dejó a toda la familia en shock y abrió una crisis que amenaza con salpicar a varios frentes a la vez: la salud de Mine, el embarazo que esperaba y el delicado equilibrio de secretos que Sadakat y los Albora llevan meses ocultando.

¿Qué pasa hoy en el capítulo de ‘En tierra lejana’?

Tras el accidente, Mine es atendida de urgencia mientras llegan al hospital Sadakat, Ecmel, Fidan, Nare y Şahin, que se encuentran de golpe con la gravedad de la situación. Ecmel, que sabía que Mine tenía algo importante que contarle antes de lo ocurrido, empieza a sospechar que el accidente pudo haber sido provocado precisamente para impedir que hablara. Alya se ve obligada a operar a Mine en una intervención de altísimo riesgo, pero finalmente no logra salvar al bebé que esperaba. Devastada, Mine culpa tanto a Cihan, por haberla embestido con el coche, como a la propia Alya, por haberla operado.

Ecmel empieza a atar cabos sobre lo que le ocultan los Albora

Mientras Mine permanece ingresada, Ecmel consigue llamarla en secreto, pero Alya lo descubre hablando por teléfono con ella y le quita el móvil de inmediato. Cada vez más desconfiado, Ecmel empieza a sospechar que Sadakat y los Albora le están ocultando algo mucho más gordo de lo que imaginaba. En paralelo, Sadakat pide a Cihan que encuentre los documentos que demuestran que Boran era hijo de Ecmel, mientras este continúa investigando a la misteriosa mujer que vio en la tumba de su hermano: solo consiguen averiguar que vivió en Toronto, que su rastro allí ha sido borrado, que regresó a Turquía hace dos años y que actualmente padece cáncer.

Un pacto arriesgado y una confesión pendiente

El capítulo da un nuevo giro cuando Mine le pide a Alya que la ayude a escapar del hospital. Alya acepta, pero pone una condición: que le entregue los documentos que todos buscan. Mine asegura entonces que no los tiene, que están en manos de un amigo, aunque eso no impide que Alya decida ayudarla de todos modos, confiando en ella y llevándola a un hotel donde estará a salvo. Por último, İpek descubre que Kaya sigue enamorado de Zerrin, aunque ella insiste en que esa historia ya terminó. ¿Será tan cierto como asegura?

No te pierdas En tierra lejana cada lunes y martes después de El Hormiguero. La serie sigue siendo uno de los grandes éxitos de Antena 3 y en las últimas semanas ha liderado en audiencias frente a programas como Dog House y Grand Prix, demostrando que ni el verano ni la competencia pueden con las tramas que enganchan a los espectadores.