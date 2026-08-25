Avance de ‘En tierra lejana’ hoy, 25 de agosto: Cihan descubre que Boran sigue vivo

Antena 3 estrenó ayer la segunda temporada de En tierra lejana con el capítulo 29, que arrancó con la obsesión de Mine llegando a un punto de no retorno: la joven intentó atropellar a Alya, poniendo su vida en grave peligro. Ante la desesperada situación, Cihan no dudó en actuar de inmediato para proteger a la mujer que ama, en un capítulo cargado de tensión que podría cambiarlo todo entre los protagonistas. La ficción turca, como ya hemos contado en el análisis de audiencias de Happy FM, lideró en la segunda parte de la noche superando a un muy débil Grand Prix, que llegó a su semifinal marcando mínimo de audiencia. En cambio, la serie de Antena 3 logró superar el 12 % de cuota, especialmente por el final de temporada y la intriga en sus tramas. Te contamos todo lo que pasará hoy.

¿Qué pasa en el capítulo de hoy?

El capítulo de hoy continúa con las consecuencias de aquel intento de asesinato. Alya y Cihan deciden por fin defender abiertamente su relación, pero el regreso de Ecmel y la amenaza de Mine sobre el pequeño Cihan Deniz ponen a prueba esa decisión casi de inmediato. La historia da entonces un vuelco todavía mayor: Mine pierde al hijo que esperaba, en un giro que desencadena una sucesión de acontecimientos decisivos para el resto de la temporada.

La noticia que lo cambia todo: Boran está vivo

Mientras tanto, Cihan empieza a investigar otro misterio que parecía cerrado para siempre: una mujer asegura que el hombre enterrado en la tumba de Boran es en realidad su propio marido, obligando a revisar uno de los hechos que se daban por seguros desde el principio de la serie. Siguiendo esa pista, Cihan llega hasta un hombre que coincidió en la zona con el traslado del supuesto cadáver de su hermano, y termina encontrando la mayor sorpresa de esta nueva temporada: Boran sigue vivo, postrado en una cama, inconsciente y conectado a máquinas, cuidado en secreto por un hombre desde el accidente.

No te pierdas En tierra lejana cada lunes y martes en torno a las 23:00 horas, en el prime time de Antena 3. Como es habitual en la serie, cada capítulo turco se divide en dos noches consecutivas, por lo que el desenlace completo de esta doble entrega se conoce hoy martes.