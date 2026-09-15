Encuesta: ¿quién será el primer salvado de ‘Supervivientes All Stars’, según los lectores de Happy FM?

La aventura en los Cayos Cochinos acaba de arrancar, pero las peleas y las alianzas no han tardado en empezar, ya que todos son veteranos de este y otros realities. Con la llegada de las primeras nominaciones, el reality se adentra en su primer gran examen de convivencia, donde las alianzas iniciales y las cuentas pendientes del pasado empiezan a marcar el tablero de los concursantes. Lola Ortiz, Víctor Janeiro y Arkano son los primeros nominados por sus compañeros en esta tercera edición de Supervivientes All Stars. El público decide y tú puedes dar tu opinión para saber quién tiene más opciones de salvarse. Para votar, lo puedes hacer en la encuesta que puedes ver al principio de este artículo.

Los concursantes se enfrentan al reto de medir sus fuerzas por primera vez ante la audiencia, conscientes de que un paso en falso en estos compases iniciales puede condicionar toda su trayectoria en la isla. Los primeros roces por la convivencia, la escasez de recursos y la gestión de las expectativas generan un caldo de cultivo perfecto para que salten las primeras chispas entre los robinsones.

El público decide al salvado

Ellos tres cargarán a partir de ahora con el peso de saber que sus compañeros les tienen en el punto de mira, aunque el salvado tendrá un extra de motivación al saber que tiene al público de su parte. Recordemos que la gran ganadora de estos duelos por la salvación en la edición de Supervivientes 2026 fue Claudia Chachón, que se quedó a las puertas de la final después de superar numerosas nominaciones, siempre con el público como gran ayudante. La única vez que tuvo una derrota fue al enfrentarse contra Maica, que terminó siendo la ganadora del programa.

Recordamos lo que ocurrió en la primera nominación de ‘SV All Stars 2’

El primer expulsado de la segunda edición de Supervivientes All Stars fue el colaborador y periodista Kike Calleja, conocido por ser ex de Terelu Campos y ahora uno de sus grandes amigos. Se enfrentó a un duelo final de expulsión contra Fani Carbajo, que llegó a la nominación junto a Gloria Camila. El primer salvado de aquella edición fue Noel Bayarri, al que el público le libró de pasar por la votación.

¡Vota en nuestra encuesta!

No será hasta el final de la gala de hoy, martes 15 de septiembre, cuando sepamos quién se salva y quiénes siguen nominados, pero antes queremos saber qué opinan los lectores de Happy FM. Participa votando en la encuesta que encontrarás en la parte superior de este artículo y dinos cuál de los primeros nominados merece librarse de la quema y continuar su aventura en el reality.