‘Supervivientes All Stars 3’: lista completa de los primeros nominados de la edición

La pasada noche del 13 de septiembre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la primera emisión de Supervivientes All Stars 3: Conexión Honduras. Un encuentro televisivo, presentado por Sandra Barneda, donde la audiencia tuvo la oportunidad de ver todo lo acontecido en la isla durante las últimas 72 horas. Y es que apenas han pasado tres días desde que las celebridades llegaron a los Cayos Cochinos y ya hemos podido ser testigos de varias discusiones, divisiones de equipo, un abandono y las primeras nominaciones. Numerosas emociones en tan poco tiempo que ya avisan que esta edición viene pisando fuerte.

Como cada edición, los participantes han tenido que hacer frente a las nominaciones. Pero, como en todos los concursos, las primeras siempre generan mucho nerviosismo. Desde la Palapa, uno a uno, han ido contándole a Sandra Barneda el motivo de su nominación. Una sentencia para uno de sus compañeros, donde ya ha habido sentenciados en el equipo Sol y en el equipo Luna. Eso sí, lo que no sabían es que este año, las nominaciones llegan con sorpresa.

¿Quiénes son los primeros nominados de ‘Supervivientes All Stars 3’?

Playa Sol, formada por Rosa Benito, Damián, Asraf Beno, Lola Ortiz, Yola Berrocal, Barranco y Víctor Janeiro, ha hecho casi pleno. Las más perjudicadas han sido Rosa Benito y Lola Ortiz, pero la que más votos se ha llevado ha sido la canaria. Por lo tanto, es la nominada del equipo. Y es que Asraf, Yola, Damián y Víctor han sido los que la han nominado. Barranco, como líder del grupo, ha nominado de manera directa a Víctor Janeiro.

Playa Luna, formada por Alma Bollo, Chiqui, María Jesús Ruiz, Yulen Pereira, Ivana Icardi, Arkano y Omar Sánchez, también ha nominado. Han tenido opiniones contrarias a la hora de nominar, pero ha habido un objetivo casi común. Y es que Yulen Pereira ha sido el más afectado. Pues, se ha llevado la nominación de María Jesús Ruiz, Chiqui, Ivana Icardi y Arkano. Omar Sánchez, como líder del grupo, ha nominado de manera directa a Arkano.

Pero una de las grandes novedades es la Liga de los Nominados. «Dos juegos a los que os enfrentáis y el ganador se libra de la nominación antes de abrir la votación», explicó María Lamela a los participantes. Alma Bollo, en su caso, ha sido nominada directamente. Pues, al haber sido evacuada por el equipo médico, no ha podido disputar el juego.

Así pues, tras las pruebas, los nombres de los nominados quedaron claros. Arkano, Lola Ortiz y Víctor Janeiro son los tres concursantes que se disputan su permanencia en el formato. El nombre del primer expulsado se conocerá en la gala del próximo jueves 17 de septiembre. ¿Quién será el primer sentenciado de Supervivientes All Stars 3? En unos días lo descubriremos.