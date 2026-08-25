Audiencias de ayer, lunes 24 agosto: el ‘Grand Prix’ se hunde y ‘El Chiringuito’ destaca

La jornada del lunes dejó dos historias completamente opuestas en la televisión española. Mientras el Grand Prix firmó su peor dato desde su regreso a La 1, Josep Pedrerol siguió demostrando en Mediaset que su fichaje desde Atresmedia ha sido todo un acierto, con El Chiringuito convertido ya en la gran revelación del verano. La jornada trajo también el debut de Jesús Cintora al frente de Mañaneros 360, tomando el relevo de Javier Ruiz en las mañanas de La 1. Así quedan las audiencias de ayer, lunes 24 de agosto de 2026.

El concurso de los pueblos firmó ayer un pobre 10,7% de cuota en su primera semifinal, su dato más bajo desde que regresó a la parrilla de La 1, y tuvo que ceder el liderazgo de la noche a En tierra lejana. Un nuevo golpe para un programa que, semana tras semana, sigue pagando las consecuencias de la decisión de prescindir de Cristinini como narradora de las pruebas, un cambio que la audiencia nunca ha terminado de perdonar y que explica buena parte del desgaste progresivo que arrastra el formato desde el verano pasado. La salida de la streamer catalana le ha costado al programa ir cambiando cada temporada de copresentadores, cambios que no han servido para nada.

Audiencias del ‘access prime time’ de ayer, lunes 24 de agosto

La franja se mantiene con el liderato del programa de pueblos con su dato más bajo de la temporada, mientras que las repeticiones de El Hormiguero continúan por debajo del 10 %, lo que debería hacer que Antena 3 piense en una alternativa para el próximo verano. El gran ‘ganador’ es Cifras y letras, que roza el 7 % de cuota en una de sus mejores noches de la historia ante la falta de rivales. Eso sí, todo cambiará en apenas unos días cuando Pablo Motos, Iker Jiménez y David Broncano vuelvan al horario estelar de la televisión para comenzar una temporada que seguro será apasionante.

‘Grand Prix: Presenta’: 9.1 % y 927.000

‘El Hormiguero’: 8.6 % y 858.000

‘Cifras y letras’: 6.9 % y 695.000

‘Viajeros Cuatro’: 6.5 % y 659.000

‘El Intermedio’: 4.1 % y 409.000

En la segunda parte de la noche, además del liderato de En tierra lejana, destaca First Dates, que continúa siendo uno de los aciertos del verano en Mediaset. También hay que mirar los datos de la emisión de la película Lo que el viento se llevó, que supera el 5 % en el ciclo de cine clásico de la noche de los lunes en La 2, superando a sus rivales de LaSexta y Cuatro.

Audiencias del ‘prime time’ de ayer:

‘En tierra lejana’: 12.1 % y 825.000

‘Grand Prix’: 10.7 % y 837.000

‘First dates’: 9.1 % y 778.000

‘Cine clásico’: ‘Lo que el viento se llevo’ 5.4 % y 304.000

‘El taquillazo’: ‘Perdiendo el este’: 5.2 % y 338.000

‘Punto Nemo’: 3.3 % y 219.000

‘El Chiringuito’, la gran sensación del verano en Mediaset

Si hay un protagonista indiscutible de estas semanas, ese es El Chiringuito. El programa de Josep Pedrerol confirmó su gran momento con el estreno de su edición dominical en Cuatro, que logró un notable 7,1% de share y 258.000 espectadores, superando en un 17,2% la media habitual de la cadena y con hasta 1.013.000 espectadores conectando con el programa a lo largo de la emisión. Este lunes, con la resaca de la primera jornada de LaLiga, firmaba un gran 4.9% de share y 185.000 espectadores de media en Energy.

El impacto del programa va más allá del prime time: desde este martes 18 de agosto, El Chiringuito también ocupa las mañanas de Cuatro a partir de las 08:15 horas, sustituyendo a Alerta Cobra, la veterana serie policiaca alemana que llevaba prácticamente 19 años en la franja. Con esta jugada, Mediaset confirma que apuesta fuerte por el formato de Pedrerol para reforzar una de las franjas más débiles de la cadena, con la vista puesta en que el tirón nocturno del programa también se traslade a la audiencia matinal.

El debut de Cintora en ‘Mañaner@s 360’

La jornada también trajo un cambio importante en La 1: Jesús Cintora debutó al frente de Mañaneros 360, asumiendo el relevo de Javier Ruiz en la franja matinal de la cadena pública, en uno de los movimientos más comentados del reajuste veraniego de las parrillas. Este estreno apenas llama la atención y marca un 15.5 % de cuota y una media de 496.000 espectadores en la mañana de TVE, datos que hasta ahora eran habituales e incluso mejores.